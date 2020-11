„Corona hat jetzt für andere ein Gesicht“

Covid-19 hat sein Leben verändert. Im März dieses Jahres infiziert sich der 51-jährige Oliver Köster im Skiurlaub mit dem Coronavirus. Was folgt sind viereinhalb Wochen in der Lungenklinik, davon liegt er 17 Tage im künstlichen Koma, wird beatmet und kämpft um sein Leben. Drei Monate später ist er stundenweise zurück an seinem Arbeitsplatz. Der Mendener gewährt unserer Zeitung einen Blick in sein Seelenleben und erzählt, was Covid-19 mit ihm gemacht hat. Für das Gespräch geht es zurück in die Lungenklinik.

Mit gemischten Gefühlen geht Oliver Köster durch die Gänge und überlegt, auf welcher Station er gelegen hat, als er die Intensivstation nach langem Kampf verlassen konnte. Es ist deutlich zu sehen, wie der Mendener mit seinen Emotionen ringt, immer wieder beim Sprechen stockt, um sich zu sammeln. „Ich möchte das alles erzählen, um deutlich zu machen, dass Covid-19 keine einfache Grippe ist, sondern dass Menschen daran sterben können“, so der erste Covid-19-Patient der Lungenklinik.

Kratzen im Hals und trockener Husten

Es sollte wie in den Vorjahren ein schöner Skiurlaub werden. Mit seinem Vetter und einem Kumpel reist Oliver Köster nach Südtirol, macht anfangs sogar noch Scherze über Corona. Dennoch ist das Trio vorsichtig und begibt sich nicht in große Menschenansammlungen. Am Tag der Abreise spürt er ein erstes Kratzen im Hals und muss des Öfteren mal husten. Der Mendener denkt sich aber nichts dabei. Mittlerweile hat Deutschland Südtirol zum Risikogebiet erklärt. Wieder daheim, weist seine dienstliche Vorgesetzte an, dass Oliver Köster einen Coronatest macht. Zwei Tage später kommt das Ergebnis. „Positiv. Damit hatte ich nicht gerechnet“, sagt Oliver Köster. Auch sein Vetter und sein Kumpel sind positiv, bleiben aber weitestgehend ohne Symptome. Für ihn selbst beginnt eine Krankengeschichte, die er niemandem wünscht. Der Husten lässt ihm bald keine Ruhe mehr, dazu steigt die Temperatur. Oliver Köster wird richtig krank.

Am darauf folgenden Samstag ist der 51-Jährige so schlecht dran, dass er beim Gesundheitsamt anruft und dringend um einen Arzt bittet. So rollt der Rettungswagen in Menden vor. „Ich weiß es noch genau. Es war schönes Wetter, einige Nachbarn waren draußen. Alle haben natürlich gesehen, dass die Besatzung des Rettungswagens vermummt war und wunderten sich, was bei uns los war“, erinnert sich der Patient noch genau, dass es ihm schon ein wenig peinlich war. Heute denkt er, dass das wohl sein kleinstes Problem war.

In der Lungenklinik bekommt er direkt Sauerstoff, sein Zustand wird immer schlechter. „An den Samstag kann ich mich genau erinnern, aber der Sonntag fehlt mir schon komplett“, sagt Oliver Köster. Ihm geht es bald so schlecht, dass sein Zustand lebensbedrohlich wird. Die Ärzte entscheiden am Montag, ihren Covid-19-Patienten in ein künstliches Koma zu setzen. Zudem muss er beatmet werden. Für Familie und Freunde ist es eine Zeit zwischen Hoffen und Bangen, in den ersten zwei Wochen erreichen sie mehr negative als positive Nachrichten. Niemand darf zu ihm.

Orientierungslos und immer wieder Alpträume

„17 Tage lang habe ich geschlafen und nichts mitbekommen. Am 2. April wurde ich wach und habe einfach gar nichts mehr verstanden und mich immer wieder gefragt, was eigentlich geschehen ist“, sagt Oliver Köster. Eine Woche lang quälen ihn schlimme Alpträume, er empfindet sich als orientierungslos und findet keine innere Ruhe.

Bergauf – vor allem psychisch – geht es auf der normalen Station. „Ich habe gemerkt, jetzt wirst du langsam wieder Mensch“, erinnert sich der Mendener. Aber er habe dort auch realisiert, wie schlecht es ihm auch körperlich geht. Ohne Hilfe ist zunächst nicht möglich, alleine zu gehen, so entkräftet ist der Körper. Oliver Köster entwickelt aber einen enormen Kampfgeist und will sich vom Virus nicht fertig machen lassen. Im Krankenhaus herrscht in der Corona-Pandemie Besuchsverbot, und der Augenblick, als er seinen Vater zum ersten Mal vom Fenster aus zuwinken kann, ist sehr emotional. „Meinen Vater hatte ich mit dem Virus angesteckt, Gott sei Dank hatte er kaum Symptome. Meine Mutter hat es nicht bekommen“, so Oliver Köster. In der Klinik erfährt er als Patient nicht nur die richtige Behandlung, sondern auch viel Zuwendung durch das Pflegepersonal. „Das hat mich sehr berührt, genau wie das Mitgefühl und die vielen Genesungswünsche aus meinem Familien-, Freundes- und Kollegenkreis.“

Für ihn geht es aus der Lungenklinik am 16. April direkt zur Reha nach Bad Rothenfelde. Durch ein optimal abgestimmtes Therapieprogramm kann er in seinem vierwöchigen Aufenthalt seine körperliche Leistungsfähigkeit und Kraft gut steigern und aufbauen. Dort merkt er immer wieder, wie sehr er noch psychisch angeschlagen ist. Er lässt sich helfen und geht heute ganz anders durchs Leben. Er ist dankbar für jeden Tag, lebt sehr bewusst und hat auch im direkten Umkreis viel bewirken können. „Für die anderen hat die Krankheit jetzt ein Gesicht“, hofft Oliver Köster, dass die Menschen realisieren, dass das Coronavirus ernst zu nehmen ist. Für Bürger, die aktuell immer wieder auf die Straße gehen, das Coronavirus leugnen und gegen die Maßnahmen der Regierung demonstrieren, hat er kein Verständnis.

Am 1. Juni startete der Mendener mit der Wiedereingliederung in seinen Beruf als kaufmännischer Angestellter des Unternehmens Schulte Home in Sundern. Als er dort am ersten Tag ankommt, ist er überwältigt. Seine Kolleginnen und Kollegen stehen vor der Firma Spalier, jeder überreicht eine Blume. „Herzlich willkommen, Olli“ heißt es auf einem Transparent. „Was für eine Wertschätzung“, freut sich Oliver Köster noch heute, „Gesundheit ist einfach durch nichts zu bezahlen. Ich habe erkannt, wie schön das Leben ist und was es wert ist“. Seine größter Dank gilt dem gesamten Ärzte- und Pflegeteam der Lungenklinik Hemer.