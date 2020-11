Corona-Hilfe für MK durch Bundeswehr: Soldaten infiziert

Märkischer Kreis. 20 Bundeswehrsoldaten helfen im MK bei der Rückverfolgung von Kontaktpersonen. Zwei von ihn wurden positiv auf Covid-19 getestet.

Die 20 Bundeswehrsoldaten , die den Märkischen Kreis seit dem 9. November in der Jugendbildungsstätte in Lüdenscheid bei der Eindämmung der Coronapandemie unterstützen sollten, wurden am Samstag abgezogen. Im Lauf der letzten Woche waren zwei von ihnen positiv auf Covid-19 getestet worden.

Auch ihre 18 Kameraden hat das Kreisgesundheitssamt in häusliche Quarantäne versetzt . Eine Isolierung im Hotel kam nicht Frage, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreises. Unter Berücksichtigung aller Sicherheits- und Hygieneaspekte seien die Männer und Frauen von der 4. Kompanie des Versorgungsbataillons 7 aus dem hessischen Stadtallendorf abgerückt.

Zum 23. November schickt die Bundeswehr Ersatz

„Die Einsatzkräfte haben uns bei der telefonischen Rückverfolgung von Kontaktpersonen gute Dienste geleistet. Daher freue ich mich, dass uns die Bundeswehr bereits zum 23. November Ersatz schickt“, betonte Volker Schmidt, Fachbereichsleiter für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz. Bleiben werden die drei Sanitäter des Sanitätsregiment Rennerod in Rheinland-Pfalz, die an den stationären Corona-Teststellen des Kreises in Lüdenscheid und Iserlohn helfen. Sie wurden nicht als Kontaktpersonen eingestuft.

