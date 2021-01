Corona: Hohe Energierechnungen für viele Mendener Haushalte

Menden Kurzarbeit, Home-Office, ausgefallene Reisen und Unterrichte: Viele Mendener waren 2020 häufiger daheim. Die Folgen sind ablesbar.

Auf viele Energiekunden in Menden dürften wegen der beiden Lockdowns und der damit vermehrten Aufenthalte in der eigenen Wohnung deutlich höhere Strom-, Gas oder Wasserrechnungen für 2020 zukommen. Ausgefallene Urlaubsreisen und Schulunterrichte, Kurzarbeit oder die Arbeit im Home-Office haben dafür gesorgt, dass bei vielen Kundinnen und Kunden im ersten Corona-Jahr zuhause deutlich mehr Strom, Gas oder Wasser verbraucht wurde als im Schnitt der Vorjahre. Das bestätigt Tobias Golec, Teamleiter im Kundenservice der Stadtwerke.

Gesamtverbrauch im Stadtgebiet coronabedingt eher niedriger als 2019

Doch obwohl in vielen Häusern länger das Licht brannte, die Fernseher, Computer oder WC-Spülungen häufiger liefen, dürfte 2020 im Mendener Stadtgebiet insgesamt sogar weniger Energie verbraucht worden sein als in den Vorjahren, schätzt Golec.

Der Grund dafür liege ebenfalls in der Pandemie: mit den geschlossenen Gastronomien und Geschäften, den vielen ausgefallenen Veranstaltungen und der heruntergefahrenen Produktion in einigen Betrieben.

Ende Januar sollen in Menden die Rechnungen verschickt werden

Um ihre Ableseteams und die Kundinnen und Kunden in der Pandemie nicht zu gefährden, hatten die Stadtwerke vor einigen Wochen in allen Haushalten um die Selbstablesung der insgesamt etwa 60.000 Zähler bis zum Jahresende gebeten, für die Ende Januar rund 33.000 Rechnungen verschickt werden. "Das funktioniert auch deshalb planmäßig, weil wir selbst bisher von Coronafällen weitestgehend verschont geblieben sind", sagt Golec.

Bisher etwa zwei Drittel an Rückläufen, Postkarten sind noch auszulesen

Die Übermittlung der Verbrauchswerte konnte online oder per Postkarte erfolgen. Nach Ablauf der Frist am Jahresende sind bislang etwa 40.000 Rückläufe erfolgt, erklärt Golec. Allerdings müssten die schriftlich eingegangenen Werte erst noch maschinell ausgelesen werden. Und: Weil viele Kunden ihre Werte erst pünktlich zum Jahresende ausgelesen und abgeschickt haben, werde es noch einige Tage dauern, bis eine genauere Jahresbilanz erstellt ist.

Online-Übermittlung: Werte bei vielen "außerhalb des erwarteten Bereichs"

In der Online-Variante erschien nach dem Eintragen der Werte und dem ersten Sendeversuch bei offenbar nicht wenigen Kundinnen und Kunden eine Nachfrage: Der abgelesene Wert liege "außerhalb des erwarteten Bereichs" und solle daher noch einmal überprüft werden. Wo sich der Wert auch nach genauerem Hinsehen als richtig erwies, musste eigens noch ein Häkchen zur Bestätigung angeklickt werden.

Nichtableser erhalten ihre Rechnung auf Basis von Schätzungen

Für diejenigen Kundinnen und Kunden, die keine Selbstablesung vorgenommen haben, werde es eine Verbrauchsschätzung auf der Grundlage des Durchschnitts der letzten Jahre geben, erklärt Golec weiter. Das stehe dann auch auf der Rechnung, ebenso der Hinweis, dass man nach Rücksprache mit dem Kundencenter über das Kundenportal Korrekturen vornehmen kann, wenn dem Kunden die Werte als zu hoch oder zu niedrig erscheinen. Gleiches gelte für den daraus berechneten Abschlag, also für die künftige pauschale monatliche Zahlung auf den voraussichtlichen Jahresverbrauch. Auch daran könnten nach einer Rückmeldung im Kundencenter Korrekturen vorgenommen werden.

Am Ende zahlt jeder, was verbraucht wurde - Ableseteams soll es weiter geben

Am Ende werde jeder das zahlen, was auch tatsächlich verbraucht wurde.

In diesem Jahr sollen dann wieder Ableseteams aus Stadtwerke-Kräften und Mitarbeitern beauftragter Firmen losziehen, sofern sich die der Coronalage zum Herbst hin entspannt, sagt Tobias Golec. "Wir wollen das Niveau im Kundenservice hochhalten." Einen kompletten Wechsel auf die Selbstablesung soll es nach den Worten des Teamleiters daher nicht geben.