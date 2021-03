Corona: Im Märkischen Kreis bereits 106 Schnellteststellen

Märkischer Kreis/Menden. Großes Interesse an den Schnellteststellen im Märkischen Kreis. Von knapp 2000 Tests am Dienstag waren 25 positiv. Was dann zu tun ist.

In allen 15 Städten und Gemeinden des Märkischen Kreises gibt es bereits mindestens eine Schnellteststelle. Aktuell sind 106 Teststellen vom Kreis „beauftragt“ worden. Das teilt der Märkische Kreis mit. Allein am Dienstag seien kreisweit insgesamt 1916 Tests durchgeführt worden. 25 Menschen hatten ein positives Ergebnis.

Das Interesse an Schnellteststellen im Märkischen Kreis ist groß. „Die nun flächendeckend in allen Städten und Gemeinden verfügbaren Schnelltests sind ein wichtiger Baustein in der Bekämpfung der Pandemie und auch für eine zukünftige Perspektive zurück zur Normalität“, sagt Landrat Marco Voge.

Nach positivem Testergebnis sofort in Quarantäne

Das Gesundheitsamt des Kreises betont, dass sich positiv auf das Coronavirus getestete Menschen sofort und ohne weitere Anordnung der Behörden selbstständig für 14 Tage in Quarantäne begeben müssen. Bei Vorliegen eines positiven Coronaschnelltests ist durch die Test- und Quarantäneverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen geregelt, dass die Quarantäne direkt für den positiv Getesteten sowie für die Haushaltsangehörigen gilt. Hausarzt, Gesundheitsamt und mögliche Kontaktpersonen müssen benachrichtigt und das Testergebnis mittels eines PCR-Tests bestätigt werden.

Termine in Schnelltest-Zentren des Kreises schon jetzt für Ostern buchen

Auch die Schnelltest-Zentren des Märkischen Kreises in der Bahnhofsallee in Lüdenscheid und an der Seeuferstraße in Iserlohn seien sehr gut ausgelastet, teilt der Kreis mit. Dort können Bürgerinnen und Bürger montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 16 Uhr sowie samstags von 8 bis 14 Uhr einen Test machen lassen. Termine in den kreiseigenen Teststellen können bereits auch für Karfreitag (2. April), Karsamstag (3. April) und Ostermontag (5. April) gebucht werden – jeweils in der Zeit von 8 bis 14 Uhr.

Terminvereinbarungen für die Testzentren des Kreises sowie eine Übersicht über alle Anbieter finden Interessierte im Internet: t1p.de/SchnelltestMK Neben Apotheken und Hilfsorganisationen bieten auch viele Arztpraxen Schnelltests an.

Interessierte Anbieter können sich weiterhin für die Akkreditierung beim Kreisgesundheitsamt melden:testzentren@maerkischer-kreis.de

