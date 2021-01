Corona Märkischer Kreis: Inzidenz stagniert auf hohem Niveau

Menden/Balve/Fröndenberg. Für den Märkischen Kreis hat das RKI am Dienstag 15 neue Corona-Fälle übermittelt. Der Überblick für Menden, Balve und Fröndenberg.

Die Inzidenz im Kreis Unna beträgt laut RKI 124,3.

Update 26. Januar, 8.40 Uhr: Im Märkischen Kreis wurden dem RKI zufolge (Stand 0 Uhr) 15 neue Fälle gemeldet. Die Zahl der insgesamt registrierten Infektionen liegt am Dienstag bei 9880. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 141,1 (Montag: 141,6).

Der Kreis Unna hat dem RKI zufolge 21 neue Fälle übermittelt (Stand 0 Uhr). Seit Beginn der Pandemie wurden 11565 Infektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 124,3 (Montag: 123,6).

Update 25. Januar, 8.40 Uhr: Im Märkischen Kreis wurden dem RKI zufolge (Stand 0 Uhr) 10 neue Fälle gemeldet. Die Zahl der insgesamt registrierten Infektionen liegt am Montag bei 9865. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 141,6 (Sonntag: 144,1). Die Inzidenz im Kreis Unna beträgt am Montag laut RKI 123,6.

Update 24. Januar, 13:32 Uhr: Im Märkischen Kreis wurden dem RKI zufolge (Stand 0 Uhr) 81 neue Fälle gemeldet. Die Zahl der insgesamt registrierten Infektionen liegt am Sonntag bei 9855. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 144,1 (Samstag: 148,9).

Der Kreis Unna hat dem RKI zufolge 100 neue Fälle übermittelt (Stand 0 Uhr). Seit Beginn der Pandemie wurden 11532 Infektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 123,1 (Samstag: 112,7).

Corona im Märkischen Kreis: Lage bleibt kritisch

Update 22. Januar, 15.30 Uhr: Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet seit Donnerstag 92 Neuinfektionen, davon sieben in Menden und fünf in Balve. Da 106 zuvor infizierte Personen die Quarantäne verlassen können, sinkt die Zahl der aktuell bestätigten Fälle um 14 auf 844 Personen. Derzeit befinden sich 1691 Kontaktpersonen in Quarantäne. Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 148,9 (Vortag: 146,7).

Die Zahlen für Menden und Balve: Menden: 59 Infizierte, 958 Gesundete, 108 Kontaktpersonen und 26 Tote; Balve: 16 Infizierte, 155 Gesundete und 55 Kontaktpersonen und 1 Toter. In den Krankenhäusern im Kreisgebiet werden zurzeit 105 Covid-19 Patienten behandelt, davon 25 intensivmedizinisch. 16 Personen werden beatmet. Bis zum 21. Januar wurden circa 8100 Personen in Pflegeeinrichtungen im Kreis durch die mobilen Teams der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) mindestens zum ersten Mal gegen COVID-19 geimpft.

Der Kreis Unna muss fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona vermelden. Verstorben sind ein 70-jähriger Mann aus Werne am 21. Januar, ein 75-jähriger Mann aus Lünen am 23. Dezember, ein 83-jähriger Mann aus Schwerte am 21. Januar, ein 60-jähriger Mann aus Selm am 20. Januar und eine 82-jährige Frau aus Unna am 21. Januar. Dem Kreis-Gesundheitsamt sind am Freitag 40 neue Fälle gemeldet worden, zwei davon in Fröndenberg. 93 Personen mehr als gestern gelten als wieder genesen, zehn davon aus Fröndenberg. Damit sinkt die Zahl der aktuell infizierten Personen auf 913, davon 60 in Fröndenberg (Vortag: 68).

Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis noch immer hoch

Update 22. Januar, 08:35 Uhr: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Märkischen Kreis liegt dem Robert-Koch-Institut zufolge bei 148,9 (Vortag: 146,7). Bis 0 Uhr wurden 91 neue Fälle übermittelt. Seit Beginn der Pandemie wurden 9670 Infektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Unna beträgt am Freitag 112,9 (Vortag: 117,5).

Update 21. Januar, 14.37 Uhr: 16 Neuinfektionen in Menden, zwei in Balve und kreisweit 151 meldet aktuell das heimische Gesundheitsamt. Kreisweit sind damit aktuell 858 Männer und Frauen mit dem Coronavirus infiziert. In den letzten sieben Tagen haben sich nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) 146,7 Märker pro 100.000 Einwohner mit dem Virus angesteckt.

Zudem sind im MK zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung zu beklagen: Am 20. Januar ist eine Plettenbergerin (85) in stationärer Behandlung der Erkrankung erlegen. Bereits am Silvestertag war eine 70-jährige Patientin aus Hemer im Krankenhaus verstorben.

In den Krankenhäusern im Märkischen Kreis werden zurzeit 129 Covid-19 Patienten behandelt, davon 24 intensivmedizinisch. Im St. Vincenz-Krankenhaus hieß es am Dienstag auf Anfrage, dass man in Menden zwei Intensivpatienten behandle, 18 Menschen befänden sich auf der Isolierstation.

Die Gesamtzahl der infizierten Bürgerinnen und Bürger im Märkischen Kreis steuert weiter auf die 10.000er-Marke zu: Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 haben sich bis jetzt 9580 Einwohner mit dem Virus infiziert.

Corona in Menden und Balve: Lage bleibt angespannt

Update 21. Januar, 9.30 Uhr: Im Märkischen Kreis wurden dem RKI zufolge (Stand 0 Uhr) 152 neue Fälle gemeldet. Die Zahl der insgesamt registrierten Infektionen liegt am Donnerstag bei 9579. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 146,7 (Mittwoch: 133,8). Die Inzidenz im Kreis Unna beträgt laut RKI 117,5.

Update 20. Januar 17.45 Uhr: Der Kreis Unna meldet am Mittwoch sieben weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Unter den Verstorbenen ist auch eine 52-jährige Frau aus Lünen. Die weiteren sechs Verstorbenen lebten in Bergkamen, Kamen, Werne und Schwerte und waren zwischen 70 und 96 Jahre alt. Die Zahl der Todesfälle im Kreis Unna steigt damit auf 299. Am Mittwoch wurden kreisweit 72 neue Corona-Fälle gemeldet, darunter acht aus Fröndenberg. Der Inzidenzwert im Kreis Unna liegt aktuell bei 119,0. 147 Personen mehr als am Dienstag gelten als wieder genesen, darunter zwei Fröndenberger. Die Zahl der aktuell infizierten Personen sinkt kreisweit auf 901, in Fröndenberg sind es 64, sechs mehr als am Vortag. 101 Männer und Frauen werden in den Krankenhäusern behandelt, sechs weniger als am Vortag.

Update 20. Januar, 15 Uhr: Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet am Mittwoch 128 Neuinfektionen mit dem Coronavirus, sieben davon in Menden und zwei in Balve. Der Inzidenz liegt nahezu unverändert bei 133,8. Aktuell sind kreisweit 744 Corona-Fälle registriert, davon 51 in Menden und 15 in Balve. Ebenso wie sie stehen derzeit 1445 Kontaktpersonen unter Quarantäne, davon 131 in Menden und 44 in Balve. 34 zuvor Infizierte konnten aus Quarantäne entlassen werden. In den Krankenhäusern werden zurzeit 122 Covid-19 Patienten (Vortag: 129) behandelt, davon 24 (Vortag: 21) intensivmedizinisch. 19 Personen (Vortag: 17) werden beatmet.

Die Zahl der Bewohner in den Pflegeeinrichtungen, die mit einem positiven Coronanachweis registriert wurden, ist von 66 auf aktuell 87 gestiegen. Laut der Statistik haben sich seit Beginn der Pandemie im Februar 9430 Einwohner mit dem Virus infiziert, davon 1020 Männer und Frauen aus Menden und 165 aus Balve. 8504 Personen haben Corona bereits überwunden (Menden: 943, Balve: 149). 182 Männer und Frauen sind in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben, darunter 26 aus Menden und eine Person aus Balve.

