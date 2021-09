Corona: Im MK jetzt 77 Prozent der Über-12-Jährigen geimpft

Menden/Balve. Fast zwei Drittel der Gesamtbevölkerung im MK sind jetzt gegen das Coronavirus geimpft. Der MK-Impfbus rollt weiter, auch in Menden.

257.000 Menschen im Märkischen Kreis sind aktuell vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Das sind etwa 63 Prozent der Gesamtbevölkerung und fast 73 Prozent der Über-12-Jährigen im Märkischen Kreis. Insgesamt hat es im MK bislang mehr als 512.500 Schutzimpfungen gegeben, davon knapp 5000 im Impfbus des Märkischen Kreises. Dieser Bus wird in dieser Woche erneut zahlreiche Städte ansteuern, wie der Kreis jetzt ankündigt.

Fast 23.000 Genesene sind noch hinzuzurechnen

Zu den vollständig Geimpften kommen mehr als 22.900 Genesene. Bislang sind 274.000 Erstimpfungen erfolgt (67 Prozent der Gesamtbevölkerung bzw. fast 77 Prozent der Über-12-Jährigen). In der vergangenen „Woche des Impfens“ konnten in den Impfzentren des Märkischen Kreises sowie im Impfbus 3.250 Personen geimpft werden.

Impfbus laut Kreis weiterhin mit „sehr guter Resonanz“

„Sehr gute Resonanz“ erfährt laut dem Märkischen Kreis weiterhin der mobile Bus des MK, der unkomplizierte Impfungen vor Ort anbietet. In der vergangenen Woche hat es allein 130 Impfungen an der VHS in Iserlohn und 119 am Gertrud-Bäumer-Berufskolleg sowie am Berufskolleg für Technik Lüdenscheid gegeben.

Öffentlicher Impftermin in Menden am Freitagnachmittag bei Fischer Hydroforming

In den nächsten Tagen gibt es weitere Termine, bei denen die Bürgerinnen und Bürger im Kreis die Chance haben, sich in unmittelbarer Nähe einfach und unkompliziert gegen das Coronavirus impfen zu lassen – ohne Voranmeldung und ohne Termin. Sehr gut funktioniert dabei die Zusammenarbeit mit dem Jobcenter des Kreises, das Kundinnen und Kunden eingeladen hat, das unverbindliche Angebot für eine Corona-Schutzimpfung wahrzunehmen. Mobile Teams werden in der kommenden Woche wieder in den Jobcentern Iserlohn und Lüdenscheid sowie in Berufskollegs impfen.

In Lüdenscheid am Mittwoch, 22. September, 9 bis 13 Uhr, Gertrud-Bäumer-Berufskolleg und Berufskolleg für Technik. Der Termin ist öffentlich.

In Hemer am Donnerstag, 23. September, 9 bis 15 Uhr, auf der Ausbildungsbörse „Karriere im MK“ im Sauerlandpark.

In Menden am Freitag, 24. September, 12 bis 15 Uhr, Parkplatz Firma Fischer im Gewerbegebiet Horlecke.

In Hemer dann wieder am Sonntag, 26. September von 11 bis 16 Uhr im Sauerlandpark.

Impfstellen in Lüdenscheid und Iserlohn bis 30. September offen

Die Verantwortlichen im Impfzentrum des Märkischen Kreises weisen auf die aktuellen Öffnungszeiten an den Standorten Lüdenscheid und Iserlohn hin. Impfungen sind dort weiterhin für alle Personen ab 12 Jahren ohne Voranmeldung und Terminbuchung im Rahmen der Öffnungszeiten möglich.

In der Lüdenscheider Schützenhalle Loh vom 20. bis 26. September: Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 13 Uhr. Samstag und Sonntag geschlossen.

Im Iserlohner Gewerbegebiet Dröschede ebenfalls vom 20. bis 26. September: Montag bis Freitag jeweils von 14 bis 19 Uhr. Samstag und Sonntag geschlossen.

Für alle, die ihre erste Impfung in den Impfstellen des Märkischen Kreises erhalten, gilt: Die Zweitimpfung kann dann nicht mehr in Lüdenscheid oder Iserlohn erfolgen, da diese Impfstellen nach den Vorgaben des Landes NRW zum 30. September geschlossen werden. Eine Liste mit Praxen, in denen Impfwillige die zweite Impfung bekommen können, findet man im Internet:

https://www.corona-kvwl.de/patienteninfos/corona-schutzimpfung/liste-praxen-zweitimpfung

