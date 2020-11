Unter den drei Todesfällen in Zusammenhang mit einer Covid-19 Erkrankung ist auch eine 75-jährige Frau aus Menden, dazu eine 91-jährige Seniorin aus Iserlohn und ein 73-jähriger Werdohler. Das meldet soeben das MK-Gesundheitsamt. Die Gesamtzahl der Verstorbenen, die der Pandemie zugerechnet werden, steigt damit in Menden auf 14, im gesamten Kreis auf 54 an. Zudem ist die Zahl der Neuinfektionen in Menden mit 30 vergleichsweise hoch, in Balve kamen drei nachgewiesene Ansteckungen hinzu, im gesamten Kreisgebiet 252.

Aktueller Stand: Menden zählt jetzt 85 Infizierte, Balve zehn

Aktuell zählt Menden 85 Infizierte. 472 Menschen gelten als gesundet, 263 sind als Kontaktpersonen in Quarantäne. In Balve gibt es jetzt zehn Infizierte, 67 Gesundete und 45 Kontaktpersonen.

Zur Inzidenz: In den letzten sieben Tagen haben sich nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 157 Menschen pro 100.000 Einwohner mit Corona infiziert. Die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises planen heute insgesamt 454 Coronatestungen, davon 188 an der Teststation in Lüdenscheid, 236 an der Teststation in Iserlohn und 30 mobil. Die Zahl der Infizierten, die im Krankenhaus aufgenommen werden müssen, nimmt kreisweit weiter zu: Derzeit werden 98 Covid-19-Patienten stationär behandelt, davon 26 intensivmedizinisch. 20 Personen werden beatmet.

Seit Ausbruch der Pandemie 5122 Coronafälle im Märkischen Kreis

In den Pflegeeinrichtungen verzeichnet das Gesundheitsamt 105 Corona-Infektionen, in den Schulen 71 und in den Kindertageseinrichtungen 12. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften oder Feuerwehr meldet der Märkische Kreis 39 positiv Getestete. Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Kreis bisher insgesamt 5122 Coronafälle. 4217 Personen haben den Virus bereits überwunden; 54 Männer und Frauen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

Weitere Informationen unter www.maerkischer-kreis.de oder unter www.land.nrw/corona.