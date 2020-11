Es hagelt Beschwerden – in Menden, in Balve, im ganzen Märkischen Kreis: Eltern von Schulkindern sorgen sich um ihre Kinder , die vor und nach dem Unterricht in überfüllte Busse steigen müssen. Jetzt hat sich der Märkische Kreis auf den Weg gemacht den Schülerverkehr – insbesondere in den Stoßzeiten – zu entlasten. Dafür sollen bald Reisebusse privater Unternehmen eingesetzt werden.

Kreis fragt in Städten und Unternehmen – und jetzt 350.000 Euro vom Land

Besorgter Vater aus Menden: „Blankes Entsetzen“ In Menden hatte sich im August ein besorgter Vater an die Leitung der Walburgis-Realschule gewandt: „Blankes Entsetzen“ äußerte Kay Gregel angesichts überfüllter Schulbusse, wo Infektionen „wahrscheinlich“ seien. Laut Gregel würden zudem die penibel eingehaltenen Hygieneregeln in der Schule ad absurdum geführt. Die Schulleitung erklärte, man sei auf den öffentlichen Schulverkehr angewiesen . Man werde bei der MVG aber um Nachbesserung bitten.

Um dem Problem von vollen Schulbussen entgegen zu wirken, hatte der Kreis nicht nur den Bedarf an zusätzlichen Bussen für die Schülerbeförderung in den Städten und Gemeinden abgefragt, sondern auch die Kapazitäten der Reisebusunternehmen im Kreis, berichtet der neue Landrat Marco Voge. „Die Kommunen griffen diese Initiative bereitwillig auf. Zudem sind die Schulträger bei der Beantragung der Landes-Fördermittel unterstützt worden. Für den verstärkten, in den Linienverkehr integrierten Schülerverkehr fließen jetzt insgesamt 350.000 Euro in unseren Kreis“, erklärte Voge jüngst auf einem Ortstermin beim Altenaer Omnibusunternehmen Bösert.

Musterverträge für Kommunen liegen bereit: „Sehr gute Lösung“

Markus Bruch, beim Kreis zuständig für die Organisation und Finanzierung des ÖPNV, hat dafür einen Mustervertrag erstellt, den die Kommunen nutzen können. Darüber hinaus stehe er den Kommunen als Ansprechpartner bei der Beantragung von Fördergeldern zur Verfügung.

Der Landrat zeigt sich zufrieden mit dieser Herangehensweise: „Gemeinsam mit der MVG, den Schulträgern und den Busunternehmen haben wir eine sehr gute Lösung gefunden. Um den Schulbetrieb zu gewährleisten, ist selbstverständlich auch der Schutz der Kinder und Jugendlichen in den Bussen immens wichtig“, sagt Voge.

MVG hat an den Schultagen selbst zwölf zusätzliche Busse im Einsatz

Die Rahmenbedingungen seien nun erfüllt, um die Reisebusse zur Entlastung des Schülerverkehrs auf die Straße zu bringen. Im ersten Schritt hatte die MVG bereits nach den Ferien im August in Folge der Corona-Pandemie zusätzliche Linienbusse im Kreis eingesetzt. Mittlerweile sind schultäglich zwölf zusätzliche Linienbusse im Kreisgebiet unterwegs, stellt Voge fest.

Landtagsabgeordnete von CDU und FDP halfen bei Bezuschussung mit

In Altena dabei waren die Landtagsabgeordneten Thorsten Schick (CDU) und Angela Freimuth (FDP), die das Anliegen unterstützt hatten, dazu Vertreter der Märkischen Verkehrsgesellschaft MVG mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Karsten Meininghaus sowie dessen Stellvertreter Wolfgang Rothstein