Fröndenberg. Coronavirus Das Schmallenbachhaus in Fröndenberg beklagt zwölf tote Bewohner und zwei Pfleger. Auch das ZDF besucht jetzt das Altenheim.

Jetzt widmet sich auch das ZDF in einer Reportage im Rahmen der Sendung Terra Xpress der dramatischen Situation im Altenheim Schmallenbachhaus in Fröndenberg. Dort sind bereits zwölf Bewohner und zwei Angestellte an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben.

Die Fernsehmacher zeigen die Sendung am Sonntag (3. Mai) ab 18.30 Uhr im Fernsehen. Die Sendung ist auch in der Mediathek (Link am Ende dieses Textes) zu finden. Die Mainzer Journalisten begleiten unter anderem eine Pflegerin bei ihrer Arbeit. Die Frau berichtet von Anfeindungen gegen das Personal, nachdem die Infektionen bekannt wurden. Auch Schmallenbach-Geschäftsführer Heinz Fleck, der sich selbst mit dem Coronavirus infizierte, erzählt von der Ausnahmesituation.

So haben wir in den vergangenen Wochen über die Situation im Schmallenbachhaus berichtet:

Die Reportage des ZDF ist bereits hier in der Mediathek zu sehen.