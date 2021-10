Corona: Impfbus macht am Dienstag wieder Halt in Menden

Der Impfbus des Märkischen Kreises macht am 26. Oktober wieder Station in Menden.

Menden/Kreis. Der Impfbus des Märkischen Kreises hat bereits Tausenden Menschen im MK zum schützenden Piks verholfen. Am 26. Oktober ist er wieder in Menden.

6952 Personen haben bisher das unkomplizierte Angebot des Märkischen Kreises genutzt und sich gegen Corona impfen lassen. Nächste Woche macht der Impfbus in Menden, Plettenberg und Neuenrade Station. Die Gesamtzahl der mobilen Impfungen des Märkischen Kreises - auch in dem von der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) gestellten Bus - ist auf 6952 gestiegen. +++ Impfbus hält in Menden: Covid-Impfung auf dem Bus-Sitz +++

Unkompliziert gegen das Coronavirus impfen lassen

In Iserlohn-Letmathe ließen sich am vergangenen Samstag 199 Personen impfen, davon 150 mit dem Vakzin von Biontech und 49 mit der Einmalimpfung Janssen von Johnson & Johnson. In dieser Woche hat der Impfbus bisher Schalksmühle 112 Impfungen (98 Biontech, 14 Janssen) und Altena 85 Impfungen (70 Biontech, 15 Janssen) angesteuert.

Auch nächste Woche (43 KW) gibt es in Menden, Plettenberg und Neuenrade weitere Termine, bei denen die Bürgerinnen und Bürger im Kreis die Chance haben, sich in unmittelbarer Nähe einfach und unkompliziert gegen das Coronavirus impfen zu lassen – ohne Voranmeldung und ohne Termin.

Die Stationen im Überblick

Menden: Dienstag, 26. Oktober, 12 bis 15 Uhr, Gewerbegebiet Horlecke Parkplatz Firma Fischer, Balver Straße/Ecke Keppler Straße;

Plettenberg: Freitag, 29. Oktober, 10 bis 14 Uhr, Wochenmarkt Im Wieden;

Neuenrade: Samstag, 30. Oktober, 10 bis 13 Uhr, Parkplatz Baumarkt Arens & Hilgert.

