Speziell für Kinder und Jugendliche hat der Märkische Kreis eine Impfstelle in Menden (und eine weitere in Lüdenscheid) eingerichtet.

Pandemie Corona: Impfstelle für Zwölf- bis 18-Jährige in Menden

Menden. Der Märkische Kreis hat eine Impfstelle speziell für Kinder und Jugendliche in Menden eingerichtet. Termine sind ab sofort buchbar.

Der amtsärztliche Dienst sowie der Kinder- und Jugendärztliche Dienst des Märkischen Kreises bieten im Dezember und Januar Corona-Impfangebote für Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 18 Jahren an. Eine Terminbuchung ist vorab erforderlich unter terminvergabe.maerkischer-kreis.de.

Im Märkischen Kreis gibt es verschiedene Wege zur Impfung – jetzt kommt eine weitere Möglichkeit speziell für Kinder und Jugendliche: Der amtsärztliche Dienst sowie der Kinder- und Jugendärztliche Dienst des Märkischen Kreises bieten für diese Altersklasse Corona-Schutzimpfungen (Erst- und Zweitimpfung) mit vorheriger Terminbuchung an. Die Impfstelle in Menden befindet sich in den Diensträume des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes, Hofeskamp 12a. Pro Tag sind jeweils 120 Impfungen geplant.

Das sind die möglichen Termine

Zur Auswahl stehen folgende Termine: Mittwoch, 15. Dezember, bis Freitag, 17. Dezember, jeweils in der Zeit von 13 bis 18 Uhr. Am Samstag, 18. Dezember, in der Zeit von 9 bis 14 Uhr. Von Montag, 20. Dezember, bis Mittwoch, 22. Dezember jeweils in der Zeit von 13 bis 18 Uhr. Für Januar, voraussichtlich vom 17. bis 22. Januar 2022, können die Termine für die Zweitimpfung direkt nach der ersten Impfung vor Ort gebucht werden.

Dieser Impfstoff wird verwendet und diese Unterlagen müssen mit

Nur Personen, die einen Termin gebucht haben, werden vor Ort geimpft, und zwar mit „Corminaty“, dem Vakzin des Unternehmens Biontech. Mitzubringen sind der Impfpass (falls vorhanden), ein Ausweisdokument und – sofern die Erstimpfung bereits erfolgt ist – die Impfdokumentation.

Der Kreis weist zudem auf eine Besonderheit für Personen unter 16 Jahren hin: Für Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren ist eine Einwilligung mindestens einer sorgeberechtigten Person erforderlich. Der Einwilligungsbescheid wird vor Ort ausgefüllt, so dass die Kinder und Jugendlichen von einem Elternteil begleitet werden müssen.

