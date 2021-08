Corona-Impfung: Familien-Impfaktion im Märkischen Kreis

Menden/Kreis. In den MK-Impfstellen in Iserlohn und Lüdenscheid wird am 28./29. August Familien-Impfaktion angeboten. Weiterführende Schulen angeschrieben.

In den Impfstellen des Märkischen Kreises in Lüdenscheid (Schützenhalle Loh) sowie Iserlohn (Gewerbegebiet Dröschede) kommen wieder mehr Menschen zur Impfung: Am vergangenen Freitag zum Beispiel ließen sich 1466 Frauen und Männer impfen, darunter viele Jugendliche. Der Märkische Kreis bietet jetzt eine Familien-Impfaktion an. Das teilt der Märkische Kreis mit.

Als ein Grund wird die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) angesehen, Corona-Impfungen für alle 12- bis 17-Jährigen durchzuführen. Ein neuer Erlass des NRW-Gesundheitsministeriums regelt, dass diese Altersklasse auch in den Impfzentren geimpft werden darf – ohne Voranmeldung. Eine Aufklärung durch einen Kinderarzt muss nicht mehr erfolgen. Gleiches gilt für Impfungen im Impfbus. +++ Alle Informationen zur aktuellen Corona-Lage im Märkischen Kreis in unserem Newsblog +++

Familien-Impfaktion in Iserlohn und Lüdenscheid am Wochenende

Das Organisationsteam reagiert und lädt am kommenden Wochenende zur Familien-Impfaktion ein. Die Impfstellen in Lüdenscheid und Iserlohn werden am Samstag und Sonntag (28. und 29. August) jeweils von 8 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 19 Uhr geöffnet sein. Die Impfstelle Iserlohn öffnet darüber hinaus am Freitag, 27. August, nicht nur von 8 bis 13 Uhr, sondern zusätzlich auch von 13.30 bis 19 Uhr. Alle noch nicht geimpften Personen ab zwölf Jahren sind eingeladen, sich ohne Voranmeldung mit dem Impfstoff von Biontech impfen zu lassen. Wer über 18 Jahre alt ist, kann zwischen Biontech und dem Vakzin von Johnson & Johnson (Einmalimpfung) wählen. Damit die Wartezeiten kurz bleiben, wird zusätzliches Personal eingesetzt. „Wir bieten mit dieser Aktion noch einmal allen die Möglichkeit, sich unkompliziert impfen zu lassen, bevor die kostenlosen Bürgertests im Oktober abgeschafft werden“, sagt Karsten Runte, organisatorischer Leiter der Impfzentren.

Impfung: Alle weiterführenden Schulen im Märkischen Kreis angeschrieben

Auch der Impfbus wird weiterhin im Kreis unterwegs sein. Darüber hinaus sind Im Kreisgebiet sind außerdem alle weiterführenden Schulen angeschrieben und über die aktuellen Impfangebote für diese Personengruppe (12 bis 17 Jahre) informiert worden. „Wir haben angeregt, dass die Schulen mit niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten aus ihrer Umgebung Partnerschaften bilden, um gemeinsame Impfaktionen zu organisieren“, berichtet Dr. Gregor Schmitz.

Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises hat über das Wochenende 188 Neuinfektionen verzeichnet, darunter 15 aus Menden und eine aus Balve. Aktuell sind im MK 749 Männer und Frauen gemeldet, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Ebenso wie sie stehen 668 Kontaktpersonen unter häuslicher Quarantäne.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden