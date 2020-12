Corona in Menden: 20 neue Fälle, Inzidenzwert sinkt weiter

Ein Kühlschrank nur mit Corona-Tests. Auch am Montag werden im Märkischen Kreis viele davon gebraucht – in den Testzentren in Iserlohn und Lüdenscheid, aber auf für mobile Teams des Gesundheitsamts.

Menden. Weitere 20 Corona-Infektionsfälle sind in Menden über das Wochenende hinzugekommen, dennoch sinkt der MK-Inzidenzwert weiter.

Mit 20 Neuinfektionen am Wochenende für Menden meldet das Kreis-Gesundheitsamt am Montag eine verhältnismäßig hohe Zahl. In Balve haben sich demnach acht Menschen nachweislich neu infiziert. Kreisweit kamen insgesamt 216 neue Fälle hinzu, damit sind aktuell 888 Betroffene infiziert, zusammen mit den Kontaktpersonen befinden sich 2464 Männer und Frauen in Quarantäne. In Werdohl sind drei Senioren in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

Inzidenzwert geht auf von 133,8 auf 127,7 weiter zurück

Der Corona-Inzidenzwert ist gleichwohl zum wiederholten Mal deutlich gesunken: In den letzten sieben Tagen haben sich im Kreis nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 127,7 Menschen pro 100.000 Einwohner mit Corona infiziert, für Freitag waren noch 133 gemeldet worden. Die 216 Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+13), Balve (+8), Halver (+7), Hemer (+12), Herscheid (+2), Iserlohn (+45), Kierspe (+30), Lüdenscheid (+26), Meinerzhagen (+10), Menden (+20), Nachrodt-Wiblingwerde (+5), Neuenrade (+6), Plettenberg (+14), Schalksmühle (+5) und Werdohl (+13).

Seit Ausbruch der Pandemie rund 5642 Coronafälle im MK

Derzeit werden 94 Covid-19-Patienten stationär in Krankenhäusern behandelt, davon 20 intensivmedizinisch. 18 Personen davon müssen beatmet werden. In den Pflegeeinrichtungen verzeichnet das Gesundheitsamt 97 Corona-Infektionen, in den Schulen 41 und in den Kindertageseinrichtungen 14. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften oder Feuerwehr meldet der Märkische Kreis 55 positiv Getestete. Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Kreis bisher insgesamt 5642 Coronafälle. 4.688 Personen haben den Virus überwunden; 66 Männer und Frauen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Deren Durchschnittsalter liegt bei 77 Jahren.