Menden/Märkischer Kreis. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben ist ein 73-jähriger vorerkrankter Mendener nach Angaben des Kreisgesundheitsamts am Wochenende. Der Mann, der stationär in Behandlung war, ist das zwölfte Todesopfer, das Menden zu beklagen hat, und eines von dreien, die über das Wochenende im Märkischen Kreis registriert wurden. Eine 80-jährige Seniorin aus Meinerzhagen starb bereits am Donnerstag. Sie wurde in Lüdenscheid stationär behandelt und beatmet. Ebenfalls stationär behandelt wurde ein 73-Jähriger aus Nachrodt-Wiblingwerde, der die nachgewiesene Covid-19-Erkrankung nicht überlebt hat.

Aktuell sind 975 Menschen im Märkischen Kreis mit dem Coronavirus angesteckt und stehen unter Quarantäne, mit ihnen zusätzlich 2472 enge Kontaktpersonen. Am Wochenende zählte das Gesundheitsamt 227 Neuinfektionen, darunter 19 in Menden. Menden verzeichnet damit jetzt 108 Infizierte, 395 Gesunde, 260 Kontaktpersonen und 12 Tote.

Die mit Abstand höchste Zahl an neuen Infektionen in allen 15 MK-Städten zählt Iserlohn mit 52 , gefolgt von Lüdenscheid und Kierspe mit je 23. Auch in Balve gab es zwei Neuinfektionen, die Stadt zählt jetzt 17 Infizierte, 51 Gesunde und 93 Kontaktpersonen. In den letzten sieben Tagen haben sich nach Angaben des Robert-Koch-Instituts kreisweit 156,5 Menschen pro 100.000 Einwohner (Inzidenzwert) mit Covid-19 infiziert.

281 Personen konnten laut Gesundheitsamt am Wochenende als nicht mehr ansteckend aus der Quarantäne entlassen werden. Die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises haben am Montag insgesamt 435 Coronatestungen in Planung, davon 183 an der Teststation in Lüdenscheid, 117 an der Teststation in Iserlohn und 135 mobil.

Derzeit werden 67 Covid-19-Patienten stationär behandelt. Von den 23 Intensivpatienten werden 18 beatmet . In den Pflegeeinrichtungen verzeichnet das Gesundheitsamt 67 Coronainfektionen, in den Schulen 45 und in den Kindertageseinrichtungen 19. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften oder Feuerwehr meldet der Märkische Kreis 61 positiv Getestete. Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Kreis bisher insgesamt 4483 Coronafälle. 3462 Personen haben den Virus bereits überwunden; 46 Männer und Frauen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

: Nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Münster müssen Reisende aus dem Ausland in Nordrhein-Westfalen nicht mehr in Quarantäne . Die Regelung des Landes NRW wurde gerichtlich vorläufig außer Vollzug gesetzt.