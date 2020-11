Corona in Menden: Ab Mittwoch neue Maskenpflicht-Zonen

Neue Zonen und Zeiten zur Maskenpflicht in der Innenstadt und in Lendringsen gelten bereits ab morgen. Sonntags ist die Maskenpflicht jetzt ganz aufgehoben.

Menden. Sonntags keine Maske mehr. Neue Allgemeinverfügung unterscheidet zwischen Schul- und Berufswegen und den Einkaufszonen. Gültig bis Ende November.

Die Maskenpflicht in Menden wird ab sofort sonntags komplett aufgehoben. Ab Mittwoch gelten zudem neue Regeln. „Aufgrund der Erfahrungen und der Rückmeldungen zur Maskenpflicht in der Innenstadt und an der Lendringser Hauptstraße wird die Maskenpflicht in Teilen der Stadt Menden verändert“, erklärt Bürgermeister Dr. Roland Schröder. Denn: „Es hat sich gezeigt, dass es durchaus Sinn macht die Schüler- und Berufsverkehre von den Einkaufswegen der Mendener getrennt zu betrachten.“ Daher werde die Maskenpflicht jetzt zeitlich begrenzt. Auch sind einige kleinere Bereiche hinzugekommen.

„Nach der Veröffentlichung der ersten Allgemeinverfügung haben wir natürlich zahlreiche Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern bekommen. Diese sind ebenso in die Neuauflage mit eingeflossen, wie auch Abstimmungen z.B. mit unserer Rechtsabteilung“, sagt Schröder weiter. „Wir müssen immer darauf achten, dass die Maskenpflicht verhältnismäßig bleibt und von den Bürgerinnen und Bürgern akzeptiert wird.“

Konkret bedeutet das:

Im Bereich der Fußgängerzone bzw. der engeren Mendener Innenstadt (Bahnhofstraße ab Kreuzung Walramstraße bis Hauptstraße, Brückstraße ab Kreuzung Walramstraße und bis zur Kreuzung Kolpingstraße, Marktplatz und Marktstraße, Kirchplatz über „An der Stadtmauer“ bis Nordwall, Nordwall, Hauptstraße, Kolpingstraße, Unnaer Straße) ist eine Mund-Nasen-Bedeckung von Montag bis Samstag von 8 bis 19 Uhr zu tragen.

Im Bereich Lendringser Hauptstraße (zwischen Fischkuhle und Josef-Winckler-Straße) ist eine Mund-Nasen-Bedeckung ebenfalls von Montag bis Samstag von 8 bis 19 Uhr zu tragen.

Im Bereich der am stärksten frequentierten Schul- und Berufswege ist die Mund-Nasen-Bedeckung von Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr verpflichtend. Das gilt für den Heimkerweg zwischen Gisbert-Kranz-Straße und Bahnhofstraße, für die Gisbert-Kranz-Straße, die Windthorststraße, Am Ziegelbrand, Bahnhofsvorplatz und Bahnhofstraße bis Kreuzung Walramstraße, dann Walramstraße ab Ecke Bahnhofstraße bis Ecke Brückstraße, Brückstraße ab Ecke Kolpingstraße bis Walramstraße, Werler Straße zwischen Unnaer Straße und Fröndenberger Straße) ist die Mund-Nasen-Bedeckung von Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr verpflichtend.

Die erneuerte Allgemeinverfügung wird auf der Internetseite der Stadt Menden (menden.de), im Schaukasten am Neuen Rathaus und über die Bekanntmachungen des Märkischen Kreises veröffentlicht. Sie gilt ab dem 18. November bis einschließlich 30. November 2020 .