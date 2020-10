Menden. In Menden und dem Märkischen Kreis steigen die Corona-Zahlen: Was heißt das für Veranstaltungen, Urlaub, Trödelmarkt und Swingerclub?

Die steigenden Corona-Fallzahlen versetzen auch die Mendener Ordnungsbehörden wieder zunehmend in den Krisenmodus. Werden Grenzwerte erreicht, sind auch nur auf Menden beschränkte Maßnahmen denkbar. Kreis und Stadt erklären, welche Werte entscheidend sind und wie fragil die Situation ist. Auch der Trödelmarkt am Sonntag könnte noch kurzfristig abgesagt werden. Alle Fragen & Antworten.

Was sind die entscheidenden Werte für Menden?

Der Märkische Kreis errechnet eine Sieben-Tages-Inzidenz. Das ist die Infiziertenzahl der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner gesehen. Im Märkischen Kreis lag der Wert am Freitag bei 27,1. Eine Warnschwelle ist bei 25 erreicht, bei 35 sind erste Maßnahmen möglich, bei 50 sind diese verpflichtend. „Wenn man die Werte auf Menden herunterrechnet, wäre der 50er-Grenzwert bei 17 Mendenern, die infiziert sein dürften, um diese Grenze zu überschreiten. Aktuell sind wir bei 11 Personen“, sagt Ordnungsamtsleiterin Bettina Renfordt (53).

Wie wahrscheinlich ist eine Überschreitung der Grenzwerte?

„Das kann sehr schnell gehen, weil alles im Fluss ist“, sagt Renfordt. Sechs Personen auf Menden gesehen seien im Vergleich sehr wenige Fälle. Auf das Kreisgebiet mit seinen 410.000 Einwohnern gesehen wären es schon gut 100 zusätzliche Fälle, die zum Überschreiten des 50er-Wertes nötig wären. „Wir haben aktuell eine sehr diffuse Verteilung. Es gibt nur in Halver einen Schwerpunkt“, sagt Kreissprecherin Ursula Erkens. Auf Kreisebene würde es wohl noch mindestens ein paar Tage dauern.

Mit welchen Maßnahmen muss ich rechnen? Und wann?

Das hängt wohl ganz vom Gesamtzusammenhang ab. „Wir können auch im kleineren Rahmen Maßnahmen treffen“, sagt Ordnungsamtsleiterin Renfordt. „Was für Iserlohn gilt, muss nicht für Menden gelten.“ Die Kreisverwaltung nennt zusätzliche Maskenpflicht und die Beschränkung von Veranstaltungen als Beispiele. Auf der anderen Seite müssen nicht alle Maßnahmen auch immer gleich für den ganzen Kreis verhängt werden, sollten sich innerhalb des Kreisgebietes Hotspots bilden. Für Urlauber ist in jedem Fall der Kreiswert entscheidend. Wenn die Inzidenz über 50 liegt, müssen sie in den meisten Bundesländern einen negativen Test vorlegen, um einreisen zu dürfen. In manchen Bundesländern gilt ein Beherbergungsverbot.

Sind der Trödelmarkt und der verkaufsoffene Sonntag in Menden gesichert?

Nein. „Es kann sein, das wir den Markt auch noch am Sonntagmorgen absagen müssen“, sagt Bettina Renfordt. Das sei dann der Fall, wenn es jetzt beispielsweise die sechs zusätzlichen Fälle in Menden gebe. Aktuell plane man aber mit einer Durchführung. Niemand wünsche sich jetzt eine Absage, betont Renfordt. Für den Trödelmarkt gelte das Gleiche wie für andere Veranstaltungen: „Die Genehmigungen werden immer nur unter Vorbehalt erteilt.“

Welchen Hintergrund haben die aktuellen Infektionen?

Der Kreis nennt ganz klar Schulen und private Feiern als Quellen für die Ansteckungen mit dem Coronavirus. „Wir können sehen, dass die Fallzahlen nach oben gegangen sind als die Maskenpflicht in den Schulen abgeschafft wurde“, sagt Ursula Erkens. „Die Maskenpflicht hat etwas gebracht.“ Bei den Feiern seien einige Menschen wohl etwas zu leichtsinnig gewesen. „Man sollte immer überlegen, ob man wirklich immer feiern muss wie es einige getan haben.“

Ich befürchte, infiziert zu sein. Was muss ich jetzt tun?

Anders als noch im Frühjahr ist mittlerweile nicht mehr die Hotline des Kreises erster Ansprechpartner. „Die Hausärzte übernehmen jetzt die Tests“, sagt Kreissprecherin Ursula Erkens. Welche Ärzte zuständig sind, erfährt man auch über die Homepage der Kassenärztlichen Vereinigung (www.kvwl.de). Denn nicht alle Ärzte führen auch tatsächlich die Tests durch. Grundsätzlich gilt: Getestet wird, wer eindeutige Symptome verspürt oder nachweislich Kontakt zu einer infizierten Person hatte. Der Kreis testet selbst in Einrichtungen wie Schulen oder Altenheimen. Auch beispielsweise bei einer schnell erforderlichen Aufnahme ins Altenheim unterstütze der Kreis. „Wir können da mittlerweile sehr schnell Ergebnisse liefern“, sagt Erkens.

Der Grenzwert wird überschritten. Ich will in den Urlaub fahren und benötige einen negativen Test. Wo bekomme ich diesen her?

Ansprechpartner ist der , erklärt Kreissprecherin Erkens. „Den Test muss man dann aber selbst zahlen.“ Erkens verweist auch auf einzelne private Labore, die Tests anbieten. Dazu gehört zum Beispiel das Medizinische Labor Wahl in Lüdenscheid. Dort kann man auch verdachtslos für 59 Euro einen Test machen. Die Probenentnahme findet montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr und von 14 bis 16 Uhr statt. Abstrich nur nach vorheriger telefonischer Terminvergabe unter 02351/462621.

Welche Veranstaltungen werden der Stadt aktuell angezeigt?

Im privaten Rahmen gilt eine Anzeigepflicht für Veranstaltungen mit mehr als 150 Personen. Aktuell mache aber niemand davon Gebrauch, sagt Ordnungsamtsleiterin Bettina Renfordt. „Das liegt aber auch daran, dass es nur wenige Lokalitäten in Menden gibt, wo das überhaupt möglich ist.“ Die Menden Arena ist im kleineren Rahmen zu mieten. Der Indoor-Spielplatz Kiki Island öffnet seit Freitag wieder mit speziellem Hygienekonzept.

Warum dürfen im Swingerclub an der Werler Straße wieder Partys gefeiert werden?

Der Betrieb sei auf 150 Personen beschränkt, erklärt Bettina Renfordt. Außerdem sei der Swingerclub offiziell gar nicht als solcher in Betrieb. Die Betreiber haben einen Hotelbetrieb angezeigt und eine Gaststättenkonzession für den unteren Bereich beantragt. Das sei aus Sicht des Ordnungsamtes in Ordnung. Ohnehin sei jetzt klar, dass die Swingerpartys nicht unter Prostitution fallen. Deshalb sei es sogar in Ordnung, wenn ganz normal Swingerpartys gefeiert werden, was viele Nachbarn und auch Konkurrenten beklagen. „Wir führen dort auch regelmäßig Kontrollen durch.“



