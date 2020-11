Corona in Menden: Bonkers bietet Lieferdienst an

Menden. Das Bonkers in Menden bietet nun auch einen Lieferservice an. Allerdings nur im Lockdown. Hier alle Hintergründe und Infos.

Ab dem kommenden Wochenende, genau genommen ab Freitag, bietet das Bonkers in Menden einen Lieferservice an. Auch das ursprüngliche „To-Go-Angebot“ bleibt bestehen. „Wir wollen den Leuten, die uns so gut unterstützt haben, etwas zurückgeben“, sagt Bonkers-Chef David Poloczek. „Daher versuchen wir nun den Lieferdienst zu implementieren.“

Und der Gastronom denkt dabei nicht nur an seine Kunden, sondern auch an seine Mitarbeiter. „Ich möchte hier keinen Mitarbeiter im Regen stehen lassen“, sagt Poloczek. Demnach versuche er die zwei festangestellten Mitarbeiter und die rund zehn Aushilfen in einer Art Rotationssystem arbeiten zu lassen. „So kommt jeder mal dran und hat die Möglichkeit, sein Geld zu verdienen.“

Denn die bestellten Speisen liefern die Mitarbeiter selbst aus. Durch den zweiten Lockdown und die damit einhergehende Schließung aller Restaurants sollen sie so trotzdem wieder arbeiten können. Über die Internetseite des Bonkers kann die Bestellung über ein Formular aufgegeben werden. Dann kann der Kunde auswählen: Zum Abholen oder zum Liefern. „Natürlich kann man auch einfach anrufen“, erklärt David Poloczek.

Bonkers setzt auf Lieferservice nur im Lockdown

Eins steht jetzt bereits schon fest: Der Lieferservice wird sich auf die Lockdown-Zeit beschränken. Im „Normalbetrieb“ habe man schlichtweg keine Zeit, noch Bestellungen auszuliefern. Auch die Karte ist nun etwas anders als zuvor, wenn man als Gast im Bonkers war. „Wir haben eine abgespeckte Karte, um den Wareneinsatz ein bisschen niedriger zu halten“, erklärt der Gastronom. Indes gebe es einige Specials: „Wir überlegen uns jede Woche ein kleines Gimmick, dass wir zu jeder Bestellung beilegen.“ Derzeit stelle man beispielsweise eigenes Popcorn her – mit Bacon-Geschmack. Ob das Popcorn irgendwann auch zum Verkauf angeboten wird, das weiß Poloczek derzeit noch nicht.

Der Lieferservice startet am Freitag, 6. November. Künftig können Speisen zum Abholen oder Liefern auf der Website des Bonkers oder telefonisch zu den folgenden Uhrzeiten bestellt werden: freitags bis sonntags von 17 bis 22 Uhr. Dienstags bis donnerstags von 17 bis 21 Uhr. Die Lieferoption ist ab einem Bestellwert von 20 Euro wählbar. Zusätzliche Lieferkosten fallen nicht an.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!