Corona in Menden: Deutlicher Anstieg und fehlende Schilder

Menden/Kreis. 110 Infizierte, darunter 28 neue Fälle, gibt es jetzt in Menden. 229 Betroffene sind in Quarantäne. Die Stadt wartet auf Schilder zur Maskenzone.

Insgesamt 257 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Kreis-Gesundheitsamt für Donnerstag – davon sind 28 aus Menden. Kreisweit sind jetzt 1109 Männer und Frauen aktuell mit dem Virus infiziert, in Menden 110. Als enge Kontaktpersonen stehen 2415 MK-Einwohner unter Quarantäne, darunter 229 aus Menden.

Die 257 Neuinfektionen verteilen sich auf Altena (+12), Balve (+3), Halver (+11), Hemer (+19), Herscheid (+6), Iserlohn (+50), Kierspe (+17), Lüdenscheid (+53), Meinerzhagen (+14), Menden (+28), Nachrodt-Wiblingwerde (+8), Neuenrade (+14), Plettenberg (+6), Schalksmühle (+1), Werdohl (+15).

Von 16 Intensivpatienten werden jetzt neun beatmet

Kreisweit 76 Personen konnten als nicht mehr ansteckend aus der häuslichen Isolation entlassen werden. Aktuell werden 52 Erkrankte stationär behandelt, von 16 Intensivpatienten neun beatmet. In Pflegeeinrichtungen gibt es laut dem MK derzeit 55 Coronainfektionen, in Schulen 56, in Kitas 26. In Sportvereinen, Asylunterkünften oder bei Feuerwehren sind 51 positiv Getestete registriert.

Überall sind trotz der Zonen Menschen ohne Maske unterwegs

Angesichts der Ausweitung der Zonen mit Maskenpflicht hat sich der Mendener Olaf Jäger mit einer kritischen Frage an die Stadtverwaltung gewandt: „Liebe Stadtverwaltung Menden, liebes Krisenmanagement der Stadt Menden, die Frage darf erlaubt sein, warum in den bekanntgegebenen Bereichen keine Schilder ,Maskentragepflicht’ hängen!“ Es gebe Menschen, die keine Zeitung haben oder die Bereiche nicht kennen. „Diese steile These stelle ich mal auf, da dort überall Menschen ohne Masken unterwegs sind“, berichtet Jäger. Sollten keine regulären Schilder fertig sein, könne man auch „einen Farbdrucker anschmeißen und provisorische Schilder laminieren“.

Kaum Hinweise, aber Bußgelder: „So wirbt man nicht für Verständnis“

Ob es verwaltungstechnisch richtig sei, ohne Schilder trotzdem Bußgelder einzufordern, halte er für alles andere als bürgernah. So werbe man nicht für weiteres Verständnis in der Bevölkerung für die ansonsten ja richtigen Maßnahmen. Sollte die Stadt nicht über einen Farbdrucker verfügen, gebe es „diverse Dienstleister in Menden, die da aushelfen könnten!“

Stadt: Es hakt an der Bestellung – Kommen jetzt Piktogramme aufs Pflaster?

Stadt-Sprecher Johannes Ehrlich erklärte auf WP-Anfrage dazu, das definitiv noch zusätzliche Schilder kommen, es aber bei der Bestellung hake: „Da sind wir Verzug“, räumt er ein. Es sollten gerade keine laminierten Zettel wie beim ersten Mal sein. Zusätzlich könne es aber auch mehrsprachige Hinweise geben. Überlegt würden auch Piktogramme, die auf das Pflaster der Fußgängerzone aufgebracht werden sollen. Die Rückmeldungen aus dem Ordnungsamt zeigten, dass bislang keine hohen Bußgelder verhängt worden seien.