Corona in Menden: Omikron-Variante erreicht MK bisher nicht

Menden/Balve. Noch gibt es keinen Nachweis der Corona-Variante Omikron im Märkischen Kreis. Die Inzidenz bei Kindern und Jugendlichen liegt jenseits der 600.

Anders als in umliegenden Landkreisen ist die Omikron-Variante des Coronavirus im Märkischen Kreis noch nicht gemeldet worden. Das geht aus einer Mitteilung des MK vom Donnerstag hervor. Indes werden hohe Ansteckungsraten bei Kindern und Jugendlichen gemeldet: In der Altersgruppe von 10 bis 19 Jahre liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 607. Der zweithöchste Inzidenzwert von 479,4 wird in der Altersgruppe bis neun Jahren ermittelt; danach folgt auf dem dritten Platz die Altersgruppe zwischen 30 und 39 Jahre mit einer Inzidenz von 430,7.

Gesamtzahl der Infektionen geht kreisweit deutlich zurück

Insgesamt gehen die Zahlen zurück. So rutscht die Rate für den Märkischen Kreis aktuell mit 299,3 unter die 300er-Marke und damit um knapp 17 Prozent unter den Wert der Vorwoche – bei den Infizierten sind es im Wochenvergleich etwa sechs Prozent weniger. Wie lange die „Tendenz in die richtige Richtung“ noch anhält, bleibe angesichts der hochansteckenden Omikron-Variante aber abzuwarten, erklärt der Kreis.

In Menden jetzt 181 Infizierte, in Balve 45

Menden zählt aktuell 181 mit Corona Infizierte, 41 Kontaktpersonen in Quarantäne, 2931 Gesundete und weiterhin 58 Verstorbene. In Balve sind es jetzt 45 Infizierte, 13 Kontaktpersonen, 531 Gesundete und weiterhin fünf Verstorbene.

