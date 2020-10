Corona in Menden: Schützen sagen Abschluss-Gottesdienst ab

Es war zu befürchten: Die Mendener Schützenvereine und Schützenbruderschaften werden in diesem Jahr keinen gemeinsamen Jahresabschluss mit Gottesdienst und Empfang begehen. „Aufgrund der aktuellen Situation in der Corona-Pandemie und den Aussichten für die nächsten Wochen haben wir uns schweren Herzens entschlossen, den Jahresabschlussgottesdienst am 30. Dezember in der St.-Vincenz-Kirche abzusagen“, fasst Vorsitzender Karl Jansen die Entscheidung des ausrichtenden Trägervereins zur Förderung des Schützenwesens in Menden zusammen.

Ökumenischer Gottesdienst erstmals zum Stadtjubiläum im Jahr 1976 gefeiert

Seit mehr als 40 Jahren begehen die Mendener Schützen den Jahresabschluss mit dem ökumenischen Schützengottesdienst in der St. Vincenz-Kirche und dem anschließenden Empfang mit dem Bürgermeister der Stadt Menden im Pfarrzentrum St. Vincenz. Erstmalig wurde der Gottesdienst im Jahr 1976 zum Stadtjubiläum „700 Jahre Stadt Menden“ gefeiert.

Die Pfarrer Goudefroy, Senkbeil und Bezirkspräses Cordes leiteten Gottesdienste zuletzt

Pfarrerin Dorothea Goudefroy, Pfarrer Jürgen Senkbeil und Bezirkspräses Jörg Cordes haben in den letzten Jahren den ökumenischen Gottesdienst geleitet. Bei der musikalischen Gestaltung werden die Schützen vom Fanfaren-Corps Kolping Lendringsen, dem Chorverband Hönne-Ruhr und den Kirchenmusikern von St. Vincenz unterstützt.

Mendener Trägerverein vertritt mehr als 6000 Mitglieder

Im Trägerverein zur Förderung des Schützenwesens in Menden sind alle 13 Mendener Schützenvereine und -bruderschaften mit mehr als 6000 Mitgliedern vertreten.