Corona-Inzidenzwert bald über 35: Kreis Unna wird reagieren

Kreis Unna. Im Kreis Unna schnellen die Corona-Infektionen in die Höhe. Der kritische Inzidenzwert werde bald überschritten. Nun will man reagieren.

Der Kreis Unna muss sich auf neue Corona-Schutzmaßnahmen einstellen. Wie es aus dem Kreishaus heißt, gehe man davon aus, dass der kritische Wert von 35 Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tage bald überschritten wird. Das wird vor allem öffentliche Veranstaltungen beeinflussen.

„Wir gehen davon aus, dass der Grenzwert zeitnah überschritten wird“, erklärt Pressesprecher Max Rolke auf Anfrage der Westfalenpost. Der Krisenstab des Kreises habe die Entwicklung bereits zu Wochenbeginn im Blick gehabt. Denn: Binnen eines Wochenendes haben sich 5 2 Personen im Kreis mit dem Corona-Virus infiziert. „Wir beobachten das mit großer Sorge“, so Rolke weiter.

In Fröndenberg fand zu Wochenbeginn an einer Kita eine zweite Testreihe statt. Dort ist zudem ein Fall an einer Gesamtschule gemeldet worden. 30 Personen sind betroffen. Hinzugekommen ist auch ein Fall in einer Fußballmannschaft. Rund 15 Personen sind betroffen

Zurückzuführen sei die Entwicklung demnach auf einen deutlich sorgloseren Umgang mit dem Virus. Alleine 17 Fälle seien auf eine Hochzeitsfeier in Ascheberg (Kreis Coesfeld) zurückzuführen. Und eine Hochzeitsfeier in Hamm, die als Superspreader gilt, strahlt in den Kreis Unna aus. Inzwischen liegt der Inzidenzwert im Kreis Unna bei 25,1.

Genaue Maßnahmen will der Kreis am Nachmittag bekannt geben. Zunächst sollen demnach öffentliche Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen untersagt werden. Darüber hinaus sind weitere Maßnahmen nicht ausgeschlossen.

Wir berichten fortlaufend weiter.