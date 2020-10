Im Märkischen Kreis ist die Zahl der am Coronavirus Infizierten weiter gestiegen.

Corona Corona: Inzidenzwert im Märkischen Kreis steigt weiter an

Iserlohn. In Iserlohn, Lüdenscheid und Hemer gibt es aktuell die meisten Neuinfektionen mit dem Coronavirus.

135 neue labor-technisch bestätigte Coronainfektionen meldet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises seit Donnerstag. Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt 138,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Seit Donnerstag (29.10) ist die Zahl der akut mit dem Coronavirus Infizierten auf 748 gestiegen. 30 Personen konnten als nicht mehr ansteckend aus der Quarantäne entlassen werden.

Die 135 neuen positiv auf Covid-19 Getesteten verteilen sich Altena (+2), Balve (+3) Halver, (+3), Hemer (+12), Iserlohn (+55), Kierspe (+3), Lüdenscheid (+22), Meinerzhagen (5), Menden (+13), Nachrodt-Wiblingwerde (+7), Neuenrade (+3), Plettenberg (+3), Schalksmühle (+2) und Werdohl (+2). Unter Quarantäne stehen auch 1676 Kontaktpersonen und 11 Auslandsrückkehrer. In Pflegeeinrichtungen sind aktuell 36 Bewohner und Mitarbeiter infiziert.

An Schulen gibt es derzeit 23 Indexfälle und in Kindertageseinrichtungen 17. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften oder Feuerwehr gibt es 27 Infektionen.

Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Märkische Kreis bisher insgesamt 2183 Coronafälle. 1401 Personen haben den Virus bereits überwunden; 34 Märker sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. 35 Personen befinden sich in stationärer Behandlung, davon vier auf der Intensivstation. Statistisch gesehen haben sich in den letzten sieben Tage 138,5 Personen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus angesteckt.Weitere Informationen unter www.maerkischer-kreis.de oder unter www.land.nrw/corona

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 14 Infizierte, 31 Gesunde, 22 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Balve: 9 Infizierte, 29 Gesunde und 22 Kontaktpersonen

• Halver: 24 Infizierte, 97 Gesunde, 78 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Hemer: 59 Infizierte, 107 Gesunde, 115 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Herscheid: 7 Infizierte, 10 Gesunde und 14 Kontaktpersonen

• Iserlohn: 223 Infizierte, 312 Gesunde, 382 Kontaktpersonen und 6 Tote

• Kierspe: 12 Infizierte, 44 Gesunde, 39 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Lüdenscheid: 165 Infizierte, 259 Gesunde, 422 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Meinerzhagen: 33 Infizierte, 66 Gesunde, 79 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Menden: 71 Infizierte, 159 Gesunde, 160 Kontaktpersonen und 11 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 18 Infizierte, 16 Gesunde, 22 Kontaktpersonen

• Neuenrade: 17 Infizierte, 65 Gesunde und 77 Kontaktpersonen

• Plettenberg: 38 Infizierte, 101 Gesunde, 67 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Schalksmühle: 21 Infizierte, 36 Gesunde und 41 Kontaktpersonen

• Werdohl: 37 Infizierte, 69 Gesunde und 136 Kontaktpersonen