Corona: Klaus Gerling öffnet Teststelle in Menden wieder

Menden. Klaus Gerling eröffnet seine Teststelle in der Horlecke in Menden wieder. Es gibt dort auch einen besonderen Service für Sportler.

In seiner Praxis für Ernährungstherapie und Gesundheitsberatung in der Horlecke 15 in Menden bietet Klaus Gerling ab sofort wieder professionelle PoC-Antigen-Schnelltests an.

„Impfen ist die wichtigste Maßnahme, dennoch müssen wir in der jetzigen Lage alle Sicherheitsvorkehrungen so gut wie möglich hoch fahren. Deshalb hab ich mich entschlossen, auch wieder Tests anzubieten“, erklärt Gerling. Gemäß §4a der seit dem 13. November gültigen Testverordnung hat jede Bürgerin und jeder Bürger wieder mindestens einmal pro Woche Anspruch auf einen kostenlosen Antigen-Schnelltest. Die Buchung eines Testtermins erfolgt wie gewohnt über die Webseite: www.ernaehrungspraxis-gerling.de/corona-tests/. Anrufen sollten jedoch nur diejenigen, die keinerlei Möglichkeiten zur Internetbuchung haben. +++ Impfzentrum in Menden: Starttermin am Bürgersaal steht fest +++

Schnelltest: Klaus Gerling bietet besonderen Service für Sportler

Einen besonderen Service gibt es für alle, die für Mannschaftsspiele und Einzelwettkämpfe tagesaktuelle Testnachweise benötigen. Hier können auch individuelle Termine vereinbart werden, nach Absprache auch am Wochenende. Auch Testangebote für Gewerbebetriebe sind wieder möglich, diese sind im Gegensatz zu den Bürgertests - wie bisher auch - nicht kostenlos.

