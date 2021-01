Corona Corona-Lockdown in Menden: "Wir müssen da jetzt durch"

Menden Bürgermeister appelliert an alle Mendener. Gleichzeitig blickt man nach Düsseldorf und wartet auf eine neue Verordnung.

Nach dem Bund-Länder-Gipfel heißt es für die Stadt ein weiteres Mal: Warten. Die Richtung ist zwar klar, aber die Umsetzung vor Ort richtet sich nach der neuen Verordnung. Das bedeutet gleichzeitig für viele Bereiche der Stadtentwicklung weitere Einschnitte.

Der Stab für außergewöhnliche Ereignisse der Stadtverwaltung tagt zwar erst am Donnerstag, 7. Januar, wieder, doch schon jetzt "geht der Blick nach Düsseldorf", wie Bürgermeister Dr. Roland Schröder im Gespräch mit der Westfalenpost erklärt. Denn wie in den vergangenen Monaten auch heißt es nun erst einmal: Warten auf die neue Verordnung. Und auch wenn die Details für die Kommunen noch nicht in Gänze bekannt sind, ist schon jetzt klar, dass das öffentliche Leben weiter eingeschränkt bleibt.

Stadtentwicklung lahm gelegt

"Das alles liegt außerhalb unserer Entscheidungsgewalt", so Schröder. Er könne nur weiter an die Mendenerinnen und Mendener appellieren, ihre Kontakte zu beschränken. Gleichwohl wisse man, dass es "für die Betroffenen eine unglaublich schwierige Situation ist. Aber wir müssen da jetzt durch", erklärt der Bürgermeister. Selbst im Rathaus seien persönliche Gespräche auf das absolute Minimum reduziert; ohne triftigen Grund gibt es keine Treffen mehr.

Mit dem Stillstand großer Teile des öffentlichen Lebens blicken derweil nicht nur Unternehmerinnen und Unternehmer sorgenvoller in die Zukunft. Auch die Stadtentwicklung wird ausgebremst. Das führt dazu, dass die Beteiligung der Mendenerinnen und Mendener bei Themen wie dem Bürgerhaus oder der neuen Halinger Dorfmitte - zumindest in Teilen - auf der Strecke bleibt. Zwar waren mehr digitale Formen der Beteiligung Bestandteil der Wahlkampagne Schröders, doch Corona habe dafür gesorgt, dass solche Formen deutlich schneller umgesetzt werden mussten. "Natürlich gibt es da dann auch einen Teil der Bevölkerung, den wir nicht erreichen", sagt Schröder mit Blick auf sonst stattfindende Bürgerversammlungen.

