Die Schilder rund um den Mendener Bahnhof und das Hönnegymnasium, die auf die Maskenpflicht in diesen Straßen hinweisen, fehlen. Seit dem 1. November ist diese Maskenpflicht nämlich aufgehoben. Grund: Die Allgemeinverfügung des Kreises war nur bis zum 31. Oktober gültig, wie Johannes Ehrlich, Pressesprecher der Stadt, auf Nachfrage der Westfalenpost bestätigt.

Zuvor hatte der Märkische Kreis eine Allgemeinverfügung für alle Städte und Gemeinde verordnet, aus der unter anderem hervorging, dass an der Walram- und Bahnhofstraße ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss. Doch weil die Gültigkeit mit dem 31. Oktober verloren ging, gibt es derzeit keine Maskenpflicht mehr in der Hönnestadt. Zumindest nicht in den zuvor auserkorenen Zonen, die beschlossene Maskenpflicht des Landes gilt natürlich weiterhin, erklärt Ehrlich.

Städte sollen über Maskenpflicht selbst entscheiden

Man sei in stetigem Austausch mit dem Kreis und wartet auf Entscheidungen. „Entweder regelt es der Kreis oder wir regeln es selbst“, sagt der Pressesprecher. Hendrik Klein, Sprecher des Kreises, äußerte, dass man als Kreis keine allgemeine Maskenpflicht einführen werde. Das sollen die Städte selbst entscheiden.

Somit steht eins fest: Die Maskenpflicht wird in gewissen Teilen und Straßen der Hönnestadt zurückkehren. In welchem Ausmaß und ab wann dann der Mund-Nasen-Schutz auch wieder an der frischen Luft getragen werden muss, ist derzeit allerdings noch unklar.

