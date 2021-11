Corona: MBSV sagt die Mendener Ballnacht im Januar erneut ab

Stimmungsvoller Abend in edlem Ambiente. Die Mendener Ballnacht auf der Wilhelmshöhe ist traditionell ein gesellschaftliches Ereignis zum Jahresbeginn. Jetzt wird sie zum zweiten Mal abgesagt: Die Infektionsgefahr ist zu groß.

Corona in Menden

Menden. Zum zweiten Mal in Folge sagt der MBSV von 1604 die große Mendener Ballnacht ab. Das Infektionsrisiko einer Tanzveranstaltung ist zu hoch.

Die Mendener Ballnacht des MBSV von 1604 muss auch im kommenden Januar entfallen: Bereits zum zweiten Mal in Folge wird das gesellschaftliche Ereignis auf der Wilhelmshöhe zum Jahresbeginn damit nicht stattfinden. „Nach Abwägung der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie sagt der Mendener Bürger-Schützen-Verein als Veranstalter die für den 29. Januar 2022 geplante Ballnacht ab. Es ist uns in der aktuellen Situation leider nicht möglich, eine Tanzveranstaltung in dieser Größenordnung mit weit über 400 Gästen und Mitwirkenden trotz aller zu treffenden erforderlichen Maßnahmen sicher durchzuführen“, erklären der 1. Vorsitzende Heinz Freis und Oberst Tobias Franke.

Wunsch und Hoffnung: Veranstalter konzentrieren sich jetzt auf 2023

Dennoch wollen die Schützen nicht nur schwarzsehen: Ein Hoffnungsschimmer bleibe, denn das Organisationsteam der Mendener Ballnacht arbeitet bereits an der Planung für die Ballnacht im Januar 2023. Dann, so lauten die Hoffnung und der Wunsch des Schützenvereins, könne wieder unbeschwert auf der Wilhelmshöhe getanzt werden.

Schutz der Mitglieder: Auch die Jahresabschlussfeier wird verschoben

Die für den kommenden Samstag, 4. Dezember 2021, geplante interne Jahresabschlussfeier des Mendener Bürger-Schützen-Vereins findet aufgrund der aktuellen Entwicklung zum Schutz der Vereinsmitglieder nicht statt. Ein Ersatztermin wird für Anfang des kommenden Jahres geplant.

