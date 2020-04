Corona: Menden à la Carte abgesagt

Menden Weitere Absage: Wegen des Coronavirus kippt der Initiativkreis Mendener Wirtschaft das für August geplante große Stadtfest Menden à la Carte.

Auf der Homepage von „Menden à la Carte“ wird noch für das Fest der Sinne geworben, doch jetzt kam die Absage: Corona-bedingt ist das dreitägige Stadtfest, das vom 21. bis 23. August stattfinden sollte, gekippt worden.

Vorstand und Beirat des Initiativkreises Mendener Wirtschaft (IMW) wenden sich nun an Mitglieder, Sponsoren und vor allem an alle Mendener. „Mit unserem größten Bedauern musste jetzt die Entscheidung getroffen werden, erstmalig nach 25 Jahren die Veranstaltung Menden à la Carte in diesem Jahr nicht stattfinden zu lassen“, so der IMW. Gleiches gelte für den Tag der Mendener Wirtschaft, der in diesem Jahr zum zweiten Mal stattfinden sollte.

Entscheidung fällt schwer

Der IMW betont, wie schwer diese Entscheidung gefallen sei. Doch aufgrund „der erheblichen Planungs- und Vorbereitungstätigkeiten sowie die derzeit nicht absehbare weitere Entwicklung der Corona-Pandemie“ gebe es keine Alternative, als Menden à la Carte und den Tag der Mendener Wirtschaft abzusagen.

Der Initiativkreis Mendener Wirtschaft habe bereits seine Mitgliederversammlung, die eigentlich am 31. März stattfinden sollte, auf unbestimmte Zeit verschieben müssen.

Wichtig ist dem Initiativkreis in der schwierigen Corona-Zeit ein kleiner positiver Ausblick: „Sollte es der Verlauf der nächsten Monate zulassen, beabsichtigen wir, zum passenden Zeitpunkt in dem dann passenden Rahmen, das 25-jährige Bestehen des IMW gemeinsam mit Ihnen zu feiern.“

Vergleichbares noch nie erlebt

Vergleichbares wie im Moment habe man noch nie erlebt, stellt der IMW fest. „Und gar keine Frage: Die inzwischen massiven Einschränkungen werfen im Alltag eine Vielzahl von Problemen auf.“

Der Initiativkreis ruft zum Zusammenhalt auf. „In diesen Tagen und Wochen steht im Wesentlichen im Vordergrund, diejenigen zu schützen und zu unterstützen, die durch das Coronavirus am meisten gefährdet sind“, nämlich die älteren Mitbürger und Menschen mit einer Vorerkrankung sowie „all die Personen, die zur Aufrechterhaltung der unverzichtbaren Leistungen, der kritischen Infrastruktur also, unbedingt gebraucht werden“.

Zentrales Ziel aller Maßnahmen sei, die Ausbreitung des Virus’ zu verlangsamen, „damit diejenigen, die medizinische Hilfe benötigen, bestmöglich versorgt werden können. Gemeinsam müssen wir verhindern, dass die Zahl der Erkrankungen, die noch immer ansteigt, die Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitssystems überfordert.“

Hoffentlich bald wieder normale Abläufe

Um einen wirtschaftlichen Kollaps zu vermeiden, werde es in der nächsten Zeit von entscheidender Bedeutung sein, „unter Berücksichtigung der gesundheitlichen Risiken einen Weg zu definieren, der es ermöglicht, die betrieblichen und wirtschaftlichen Aktivitäten kontrolliert wieder aufzunehmen bzw. weiterzuführen“, betont der IMW. „Wir sitzen alle im gleichen Boot. Je stärker wir uns gegenseitig unterstützen und erforderliche Regeln einhalten, desto leichter wird es uns fallen, diese sehr schwierige Zeit zu verarbeiten und hoffentlich bald in normale Abläufe zurückzukehren.“

Ein Vierteljahrhundert lang wurde Menden à la Carte jeden Sommer gefeiert, lockte mit Unterhaltungsprogramm und leckerem Essen tausende Menschen nach Menden – weit über die Stadtgrenzen hinaus. In diesem Jahr wäre die 26. Auflage gefeiert worden. Nun hoffentlich im Jahr 2021.

