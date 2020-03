Am Anfang stand am Montagabend die „seltsame Anmutung“, die Bürgermeister Martin Wächter im Angesicht eines fast leeren Ratssaals befiel. Am Ende stand ein Appell aller Mendener Ratsfraktionen: Die Bürger mögen sich in der Corona-Krise strikt an die Anweisungen seitens der öffentlichen Stellen halten, erklärten die Fraktionsspitzen von CDU, SPD, Grünen, FDP und Linken in seltener Einmütigkeit.

Gemeinsam hatten sie zu klären, wie es ohne Rats- und Ausschusssitzungen kommunalpolitisch in Menden weitergehen soll. Das Wort vom Wahlkampf nahm vor dem Hintergrund des Corona-Krisenmanagements niemand in den Mund. Es ging um sehr praktische Fragen.

Auseinandergesetzt: Auch Politiker halten auf Abstand

Um dem Corona-Virus keine Chance zu geben, nahmen die Fraktionschefs das Wort Auseinandersetzung erst einmal ganz wörtlich: Es blieb viel Platz zwischen Bernd Haldorn (CDU), Gisbert Gutberlet (SPD), Thomas Thiesmann (Linke), Peter Köhler (Grüne) und Stefan Weige (FDP). Für die Verwaltung waren neben Martin Wächter der Erste Beigeordnete Sebastian Arlt und der Leiter der Zentralen Dienste, Wolfgang Lück, zu dieser denkwürdigen „Interfraktionellen Besprechung“ (IFB) erschienen.

Politische Entscheidungen gehen jetzt nur noch dringlich

Ohne Fachausschüsse und Stadtrat geht üblicherweise gar nichts, doch es gibt die Möglichkeit sogenannter Dringlichkeits-Entscheidungen. Was sonst die absolute Ausnahme ist und meist nur in Ferienzeiten anfällt, wird jetzt bis auf Weiteres zum Normalfall. Der Bürgermeister und der oder die Vorsitzende eines Fachausschusses treffen in unaufschiebbaren Fällen eine Vier-Augen-Entscheidung. Das passiert, wenn etwa ein Auftrag vergeben werden muss, weil ohne Beschluss die Baumaßnahme nicht weiterlaufen kann und Schadenersatzforderungen drohen. Es bleibt aber Politik auf Sparflamme, denn es darf nicht um neue Initiativen gehen, sondern nur ums Abarbeiten beschlossener Projekte oder akut auftretende Probleme. Dringlichkeits-Entscheidungen müssen der Politik im Nachhinein zur Bewertung vorgelegt werden.

Menden Stadtwerke: Menden ist sicher versorgt Stadtwerke-Geschäftsführer Bernd Reichelt berichtete, dass die Versorgung Mendens mit Gas, Wasser und Strom auf sicheren Beinen stehe. Es gebe keine Knappheit. Wo Privathaushalte oder Unternehmen wegen der Corona-Krise unverschuldet in Not gerieten, würden die Stadtwerke Lösungswege parat halten, sei es mit Stundungen oder der Möglichkeit, Abschläge anzupassen. Bei vielen Firmen werde nach Verbrauch abgerechnet, der nach Schließungen vielfach gar nicht mehr anfalle. Man werde viel Kulanz an den Tag legen.

Bis Mai wird es keine Ausschuss- oder Ratssitzungen geben. Die IFB-Runde kam darin überein, im Mai wieder Fachausschüsse tagen zu lassen, sofern dies aus gesundheitlicher Sicht zu verantworten ist. „Vor der nächsten Ratssitzung, die nach diesem vorläufigen Zeitplan Ende Mai oder Anfang Juni stattfände, solle jeder Ausschuss einmal beraten haben“, berichtet Stadt-Sprecher Johannes Ehrlich.. Zugleich können Gremien wie die bau- oder schulpolitischen Sprecher zusammenkommen, die nächste IFB in zwei Wochen.

Versorgung Bedürftiger: Beauftragte soll Kontakte knüpfen

Die hierzu gestellte Anfrage von Peter Köhler (Grüne) wird noch ausführlich schriftlich beantwortet. Für die Stadtverwaltung soll aber die Bürgerbeauftragte Heike Berkes Kontakt zu Ansprechpartnern wie dem Sozialdienst SKFM oder den Bieberschlümpfen in Lendringsen aufnehmen. Mit ihnen gemeinsam soll überlegt werden, wo und wie man alle Menschen erreicht, die in Zeiten der Kontaktsperre materielle Unterstützung brauchen.