Corona: Mendenerin stirbt - Insgesamt sechs Todesfälle

Märkischer Kreis/Menden Der Märkische Kreis muss insgesamt sechs weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 beklagen. Darunter auch eine Mendenerin.

Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet sechs weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Darunter auch eine 83-jährige Mendenerin. Die Seniorin verstarb am 8. Januar. Alle Verstorbenen wurden zuvor stationär behandelt. Neben der 83-jährigen Mendenerin starb bereits am 31. Dezember eine 87-jährige Bewohnerin einer Senioreneinrichtung in Plettenberg. Am 11. Januar erlagen ein 57-jähriger Mann aus Werdohl und ein 88-jähriger Bewohner einer Senioreneinrichtung in Lüdenscheid dem Virus. Am 12. Januar verschieden eine 76-jährige Seniorin aus Lüdenscheid und eine 95-jährige Seniorin aus Hemer. Zudem meldet der Kreis 94 Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden. 120 ehemals Corona-Infizierte konnten aus der häuslichen Quarantäne entlassen werden. Sechs Menschen haben eine Covid-19 Erkrankung nicht überlebt. In Menden vermeldet das Gesundheitsamt zehn Neuinfektionen, somit liegt die Zahl er Infizierten nun bei 100 Menschen. Die Zahl der Toten steigt in der Hönnestadt auf 26. 161 Mendener befinden sich derzeit in Quarantäne und 866 gelten als gesund.

Das Robert-Koch-Institut meldet heute wegen technischer Probleme im Deutschen Elektronischen Melde- und Informationssystems (DEMIS) keine aktuellen Coronazahlen für den Märkischen Kreis. Das Kreisgesundheitsamt zählt aktuell 890 Männer und Frauen, die den Corona-Virus in sich tragen. Mit ihnen stehen 1261 Kontaktpersonen unter Quarantäne.

Märkischer Kreis: Mehr als 160 Tote

Die 94 Neuinfektionen seit Mittwoch verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+4), Balve (+4), Halver (+2), Hemer (+5), Herscheid (+1), Iserlohn (+21), Kierspe (+7), Lüdenscheid (+10), Meinerzhagen (+15), Menden (+10), Nachrodt-Wiblingwerde (+1), Neuenrade (+3), Plettenberg (+2), Schalksmühle (+2) und Werdohl (+7). Nach Berechnungen des Märkischen Kreises haben sich im Märkischen Kreis in den letzten sieben Tagen 142,85 Personen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus angesteckt. (Das RKI veröffentlicht eine 7-Tages-Inzidenz von 146,5).

Die Gesundheitsdienste planen für heute 58 Coronatestungen, davon 20 an der Teststation in Lüdenscheid, 28 an der Teststation in Iserlohn und 10 mobil. In den Krankenhäusern werden zurzeit 130 Covid-19 Patienten behandelt, davon 24 intensivmedizinisch. 19 Personen werden beatmet. In den Pflegeeinrichtungen sind derzeit 62 Bewohner mit einem positiven Coronanachweis registriert.

Laut der Statistik haben sich seit Beginn der Pandemie im Februar 8982 Einwohner mit dem Virus infiziert. 7930 Personen haben Corona bereits überwunden. 162 Männer und Frauen sind in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

