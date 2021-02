Corona: Mutation jetzt auch in Fröndenberg nachgewiesen

Fröndenberg/ Kreis Unna. Bei fünf Personen im Kreis Unna ist jetzt die britische Corona-Variante nachgewiesen worden, unter anderem auch in Fröndenberg.

Dem Gesundheitsamt im Kreis Unna ist am Freitag zum ersten Mal eine Mutation des Coronavirus im Kreis gemeldet worden. Bei insgesamt fünf Personen aus dem Kreis haben Labore die britische SARS-CoV-2 Virusvariante B.1.1.7 nachgewiesen. Drei Personen wohnen in Fröndenberg, eine Person in Schwerte und eine in Lünen. Das teilt die Pressestelle des Kreises am Dienstag mit.

Nachtestungen des Landes NRW

Herausgekommen seien die Fälle durch Nachtestungen des Landes NRW. Darunter seien auch Proben von fünf Personen aus dem Kreis Unna gewesen. Sie hatten sich zuvor auf Corona testen lassen, das Ergebnis war positiv. Das Gesundheitsamt hat Quarantäne angeordnet und die Kontaktpersonen ermittelt.

Die genommenen Proben wurden nachträglich im Rahmen eines Modellprojektes vom Land ausgewählt und auf die Mutation getestet. Das Ergebnis mit der Bestätigung auf die britische SARS-CoV-2 Virusvariante B.1.1.7 lag am Montag vor. Es handele sich um Einzelfälle, ein Bezug zu Einrichtungen der Altenpflege oder Kindertagesbetreuung bestehe nicht, heißt es aus der Pressestelle des Kreises.

Labore senden Daten an das Robert-Koch-Institut

Wie werden Virusvarianten erfasst? In ganz Deutschland sind Labore nach der Coronavirus-Surveillanceverordnung des Bundesministeriums für Gesundheit verpflichtet, Proben und Daten an das Robert-Koch-Institut zu senden, um einen Überblick über die Ausbreitung von Mutationen in Deutschland zu erhalten. Auch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW möchte die Verbreitung im Land erfassen und hat das erwähnte Modellprojekt „Molekulare Surveillance von SARS-CoV-2-Varianten in NRW“ gestartet.

Auch Kreis Unna kann auf Varianten hin testen lassen

Bei Verdacht auf die Virusvariante z.B. bei ungewöhnlichen Häufungen kann auch das Gesundheitsamt Kreis Unna die Proben, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen der Kontaktpersonen-Nachverfolgung genommen haben, auf Varianten hin testen lassen.

Für Menden und den Märkischen Kreis war die Mutante in der vergangenen Woche nachgewiesen worden.

