Die Stadt ist derzeit dabei eine eigene Allgemeinverfügung auszuarbeiten und auf den Weg zu bringen. Unter anderem soll in Bereichen der Hönnestadt wieder eine Maskenpflicht eingeführt werden. Wenn alles klappt, so Pressesprecher Johannes Ehrlich, wird die neue Allgemeinverfügung schon ab morgen gültig sein.

Zuletzt galt eine Maskenpflicht rund um den Mendener Bahnhof und das Hönnegymnasium. Doch die ursprüngliche Allgemeinverfügung war vom Kreis geregelt und lief mit dem 31. Oktober aus. Bereits am vergangenen Montag entschied sich der Märkische Kreis dazu, Städten und Gemeinden die Wahl selbst zu überlassen, ob und inwieweit sie eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht in öffentlichen Bereichen einführen wollen. Nachbarstädte wie Iserlohn hatten daher schon am Montag entschieden, die Regel, die Maske auch in der Innenstadt zu tragen, weiterhin beizubehalten. Die Hönnestadt hingegen setzte sich erst am Dienstag mit dem Thema auseinander.

Fest stand aber von Anfang an: Wenn vom Kreis nichts kommt, dann nehme man sich dem Thema selbst an. Das sagte Ehrlich in einem früheren Gespräch mit der Westfalenpost. Der Pressesprecher machte daher bereits am Montag deutlich, dass die Maskenpflicht zurückkommt, nur wann, das war noch unklar. Sobald es neue Informationen zur Allgemeinverfügung für Menden gibt, werden wir Sie an dieser Stelle darüber informieren. Corona- Hönnegymnasium setzt auf „Zwiebel-Look“

