Corona-Pandemie: Derzeit fünf Schulen in Menden betroffen

Menden. Mehrere weiterführende Schulen und eine Grundschule in Menden sind derzeit von der Corona-Pandemie betroffen.

Von der Corona-Pandemie sind derzeit in Menden vier weiterführende Schulen und eine Grundschule betroffen. Das erklärte Bürgermeister Roland Schröder am Montag auf Nachfrage der Westfalenpost. Dabei kann es sich an den Schulen um tatsächliche Fälle von Covid-19-Erkrankten handeln oder auch „nur“ um Kontaktpersonen von Infizierten.

Keine Verpflichtung zur Information

Die Stadt Menden erfahre nicht zwangsläufig, in welchen Einrichtungen im Stadtgebiet es Corona-Fälle gibt, gibt Roland Schröder zu bedenken. So sei beispielsweise ein privater Kita-Betreiber nicht verpflichtet, die Stadt hierüber zu informieren.

