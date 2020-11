Corona-Tagebuch: Ängste beruhigen und für Freude sorgen

Menden . Claudia Schirmer , Vorstand und Einrichtungsleitung der Stiftung Evangelische Jugendhilfe Menden , musste in der Zeit des Lockdowns gemeinsam mit ihrem Team Ängste beruhigen und für Freude sorgen. Für unser Corona-Tagebuch blickt sie zurück auf die vergangenen Monate.

Der erste Lockdown war echte Krise und große Herausforderung

Für mich als Einrichtungsleiterin war der erste Lockdown im März und jetzt auch der zweite ab November eine echte Krise und eine große Herausforderung. Wir errichteten schnell einen Krisenstab. Dort wurde einerseits die Beschaffung von Hygieneartikeln, Schutzkleidung, Masken etc. organisiert, andererseits wurden auch Überlegungen für die seelische Gesundheit und für das Durchhaltevermögen der pädagogischen Fachkräfte, der Pflegeeltern und der Kinder entwickelt. So bestellten wir mal einen Eiswagen, unterstützten den Einkauf manch knapper Grundnahrungsmittel, lieferten Schokokuchen, organisierten Bastel- und Spielmaterial, schufen Zugang zu Netflix für alle und werden im Dezember einen Corona-Bonus an die Mitarbeitenden zahlen.

Beruhigung der Ängste und Sorgen war wichtiges Ziel

Ein wichtiges Ziel für mich war und ist neben der notwendigen Erstellung von Hygieneplänen vor allem die Beruhigung der Ängste und Sorgen der Mitarbeitenden und der Kinder. Es galt, auch im Fall einer hohen Krankheitsrate unter den Mitarbeitenden die Betreuung und gute Versorgung der Kinder sicherzustellen. Um dafür Vertretungskräfte zu gewinnen, befragte ich Mitarbeitende aus anderen Arbeitsbereichen. Zu meiner Freude gab es eine hohe Solidarität und Einsatzbereitschaft in der Mitarbeiterschaft.

Trotz des Arbeitens im Homeoffice der Fachberaterinnen oder Fachberater brach auch die Beratung unserer 170 Pflegeeltern nicht ab, sondern wurde über Telefonate, Videokonferenzen oder beim „Talking-to-go“ sichergestellt.

Überraschend fand ich, dass mir manche Wohngruppen nach einigen Wochen berichteten, wie entspannt sie trotz Homeschooling die Zeit erlebten. Sie verbrachten deutlich mehr Zeit miteinander und verschönerten außerdem die Gärten oder bauten Gartenmöbel aus Holzpaletten.

Selbstverständlich gab es auch stressvolle Erfahrungen: Mitarbeitende kamen nicht rechtzeitig aus dem Auslandsurlaub zurück, da sie auf ihre Rückflüge warten mussten, andere Mitarbeitende mussten in Quarantäne, große Räume für Besprechungen mit Einhaltung der Abstandsregeln fehlten und etliche Jugendliche wurden unruhig wegen der verhängten Kontaktverbote zu ihren Freunden.

Auch wir führten zahlreiche Videokonferenzen durch und kauften Tablets, damit die Kinder mit ihren Eltern und Freunden Kontakt halten konnten. Sogar Therapiestunden fanden per Video statt, und die Kinder fanden Gefallen daran. Doch daneben entstand auch das große Bedürfnis und der Wunsch, Gespräche und Begegnungen endlich wieder mit persönlichem Kontakt durchzuführen.

Die Krise förderte sogar den Zusammenhalt innerhalb der Einrichtung

Insgesamt haben sich glücklicherweise innerhalb unserer Einrichtung sowohl die Mitarbeitenden als auch die Kinder recht gut an die Situation angepasst. Die Krise förderte sogar den Zusammenhalt innerhalb der Einrichtung. Wir entdeckten durch die notgedrungenen Veränderungen außerdem manch positives Entwicklungspotenzial und lernten allerhand neue Dinge.

Die Digitalisierung erlebte bei uns einen Schub, besonders durch unseren neuen Auftritt in den sozialen Medien bei Facebook und Instagram.

Auch Weihnachten wird in diesem Jahr irgendwie anders, Hauptsache, es bleibt dabei ein Fest der Freude und der Liebe.

In der Stiftung Evangelische Jugendhilfe Menden arbeiten 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In sieben Wohngruppen werden in der Regel sieben Kinder und Jugendliche rund um die Uhr von den pädagogischen Fachkräften betreut. Neben Tagesgruppen und der mobilen Betreuung von jungen Erwachsenen betreut die Stiftung im gesamten Märkischen Kreis 170 Pflegefamilien.