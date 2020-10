Corona: VHS nimmt für Kursangebote Verluste in Kauf

Menden. Einen VHS-Kurs soll jeder besuchen können – das ist die Devise. In Zeiten von Corona müssen Menden, Hemer und Balve dafür Verluste in Kauf nehmen.

Die VHS Menden-Hemer-Balve setzt auch zum Wintersemester auf eine Mischung aus Online- und Präsenzkursen. Damit in der Krise aber niemandem die Möglichkeit auf Bildung versagt werden kann, nimmt die VHS auch Verluste in Kauf.

Kommunen müssen Verluste auffangen

„Die Kurse sind ganz gut angelaufen“, sagt VHS-Leiterin Lena Schwerdtner über den Start des neuen Semesters. Die Freude darüber ist entsprechend groß, daher „ist es schwierig, Leuten abzusagen“. Denn wie auch andernorts muss die VHS die Regeln zum Infektionsschutz beachten. Das bedeutet: Die Kurse können nicht in voller Größe angeboten werden – einige müssen sogar entfallen. Bei Präsenzveranstaltungen plant das Team um Lena Schwerdtner daher mit einer Belegung von 50 Prozent. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass die Kurse – zumindest in Teilen – nicht kostendeckend angeboten werden können. „Wir haben uns dazu entschieden und werden es auch so handhaben, damit wir die Kurspreise nicht erhöhen müssen“, erklärt die VHS-Leiterin.

Den Einnahmeverlusten zum Trotz wolle man auch in Krisenzeiten allen Menschen gleiche Chancen auf Bildung ermöglichen. Die finanzielle Lücke fangen Balve, Hemer und Menden derweil gemeinsam auf, so ist es in der Satzung des Zweckverbandes geregelt. „Das können wir als coronabedingte Finanzschäden im Haushalt ausbilanzieren“, erklärt Kämmerer Uwe Siemonsmeier dazu auf WP-Anfrage. Heißt: Die Verluste werden ab 2025 über 50 Jahre abgeschrieben – wie es in anderen Bereichen auch vorgesehen ist.

Derweil scheint das Interesse an reinen Online-Kursen abzunehmen. Und das sei keineswegs verwunderlich. „Die Menschen kommen gerne in die Kurse und wollen sich austauschen“, sagt Lena Schwerdtner. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schätzten den persönlichen Kontakt vor Ort. Gleichwohl habe man über Online-Kurse – gerade im ersten Semester während des Lockdowns – „viel auffangen“ können. Diesen Weg will man – zumindest in Teilen – mit „hochkarätigen Vorträge von Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft“ weitergehen.

Noch immer Einschränkungen

Auf eine persönliche Anmeldung zu den Kursen müssen Interessierte derzeit aber noch verzichten, Schwerdtner verweist auf die telefonische Möglichkeiten und die Internetseite. Gleichzeitig gibt sie den Tipp: Wer sich auf der Webseite der VHS umschaut, könne freigeschaltete Kurse früher entdecken als im erst später veröffentlichten, gedruckten Programmheft.

Coronabedingt müssen Mendenerinnen und Mendener jedoch auf Kochkurse verzichten. „Das ist schwierig umzusetzen“, sagt Schwerdtner. Denn: Eine Genehmigung sei dafür zunächst versagt worden. Einschränkungen gebe es darüber hinaus bei Gesundheitskursen.

Noch mehr Fotos, Videos und Nachrichten aus Menden und Umgebung finden Sie hier.