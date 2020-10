Menden. In Menden arbeiten tausende Pendler aus Städten mit hohen Corona-Infiziertenzahlen. Der Kreis erklärt, warum sie nicht fern bleiben müssen.

Berufseinpendler und private Besucher aus Hagen. Hamm und dem Kreis Unna müssen vorerst in Menden und dem Märkischen Kreis nicht mit Einschränkungen der Bewegungsfreiheit wegen Corona rechnen. Hagen hatte am Mittwoch den sogenannten Inzidenzwert von 50 überschritten.

„Wir kommen erst ins Spiel, wenn es einen bestätigten Fall in einer Belegschaft gibt“, erklärt Kreissprecher Hendrik Klein auf Nachfrage. Dann setze unabhängig von der Herkunft des Betroffenen die normale Kontaktermittlung ein. Abhängig von den Kontakten könne auch ein Teil oder die komplette restliche Belegschaft unter Quarantäne gestellt werden.

Inzidenzwert im Märkischen Kreis noch bei „nur“ 23,5

„Das hat aber alles mit den Inzidenzzahlen nichts zu tun“, sagt Klein. Es gebe keine zusätzlichen Vorsichtsmaßnahmen, die für Menschen aus den betroffenen Städten und Kreisen getroffen werden. Das war auch in anderen Städten landesweit zuletzt Leitlinie. Anders beispielsweise in Schleswig-Holstein: Dort müssen sich Urlauber aus den innerdeutschen Risikogebieten jetzt in eine 14-tägige Quarantäne begeben.

Auch der Kreis stellt fest, dass sich Betroffene jetzt zunehmend wieder mit dem Thema Corona beschäftigen. Das Robert-Koch-Institut gibt die Inzidenzzahl für den Kreis aktuell mit 23,5 an. Das ist die Zahl der Neuinfizierten auf 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage. In Menden gibt es aktuell zehn Infizierte.

Täglich sind knapp 24.000 Menschen zwischen Menden und anderen Städten unterwegs

Menden hat alleine täglich 8600 Einpendler, darunter mehrere tausend aus den genannten Städten und Kreisen. Auch gut 15.000 Mendener sind täglich außerhalb von Menden unterwegs, darunter alleine 700 in Hagen. Inwieweit die Zahlen auch unter Corona-Bedingungen stimmen, ist nicht erhoben. Die aktuell gültige statistische Erhebung stammt aus dem Jahr 2018.

