In der Grundschule Bösperde werden am Freitag Zweitabstriche genommen - hier ein Symbolbild.

Quarantäne Corona: Zweitabstriche bei 13 Grundschülern in Menden

Menden. Das Kreisgesundheitsamt vermeldet für Menden zwei Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Bei Bösperder Schülern werden Zweitabstriche genommen.

Sechs Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Kreisgesundheitsamt am Freitag, zwei davon in Menden. An der Nikolaus-Groß-Schule Bösperde nimmt das Gesundheitsamt Zweitabstriche bei 13 Kindern vor. Die Ergebnisse sollen laut Kreis-Pressesprecher Mathis Schneider Anfang der kommenden Woche vorliegen. Vor eine Woche waren die Schülerinnen und Schüler erstmals getestet worden, weil eine Lehrkraft der städtischen Musikschule positiv auf das Virus getestet worden worden war. Alle Ergebnisse waren negativ. Ein negativer Test beendet auch bei einem ersten Abstrich nicht die Quarantäne, weist das Kreisgesundheitsamt hin. Die Tests dienten der Sicherheit, dass Infektionen sich nicht unkontrolliert ausbreiten.

Insgesamt sinkt die Anzahl infizierter Personen im Märkischen Kreis, weil zehn Märker als Gesundete gelten, sechs Märker als neu infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz im Märkischen Kreis steigt leicht auf 7,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. So sind im Moment 54 Coronafälle labor-technisch bestätigt, meldet das Kreisgesundheitsamt.

530 Personen im Märkischen Kreis aktuell unter Quarantäne

Bisher haben 963 Märker eine Infektion mit dem Coronavirus überstanden. 530 Personen sind aktuell unter Quarantäne, weil sie als Kontaktpersonen eines oder einer Infizierten eingestuft sind. Diese Zahl sinkt seit Donnerstag um vier. Seit Beginn der Pandemie – der erste Fall im MK wurde am 28. Februar gemeldet – sind 1049 Coronafälle bestätigt.

Wer sich in den vergangenen 14 Tagen vor einer Einreise nach Deutschland in einem Risikogebiet aufgehalten hat, ist verpflichtet sich in häusliche Quarantäne zu begeben und sich beim zuständigen Gesundheitsamt zu melden. Dafür steht auf der Homepage des Märkischen Kreises ein Online-Formular zur Verfügung: www.maerkischer-kreis.de.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden: