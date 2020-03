Coronavirus: Mendener Frühling 2020 wird jetzt doch abgesagt

Der Mendener Frühling 2019 mit Mittelalter-Markt und verkaufsoffenem Sonntag in der Innenstadt von Menden. In diesem Jahr wird der Mendener Frühling abgesagt.

Menden. Der Mendener Frühling 2020 ist wegen der Coronavirus-Epidemie abgesagt. Die Stadt setzt den Landes-Erlass um, der Großveranstaltungen verbietet.

Das Mendener Stadtmarketing hat wegen der Coronavirus-Epidemie am Mittwochmorgen den Mendener Frühling abgesagt. Die Verantwortlichen verweisen auf den Erlass des Landes vom Dienstag. Danach sind Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern vorerst untersagt. Die Veranstaltung sollte ursprünglich am 28. und 29. März in der Mendener Innenstadt stattfinden.

„Wir alle befinden uns in einer nie da gewesenen Ausnahmesituation, die in diesem Fall insbesondere die Aussteller und Händler hart trifft“, erklärte das Stadtmarketing auf seiner Facebook-Seite. „Dennoch gilt es, die Ausbreitung des Virus mit allen Mitteln zu verlangsamen, um die Gesundheit der allgemeinen Bevölkerung zu schützen.“

Noch am Montag hatten die Verantwortlichen in Menden erklärt, vorerst auf eine Absage verzichten zu wollen. Man wolle die weitere Entwicklung abwarten, hieß es.

Weitere Informationen folgen!

