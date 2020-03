Coronavirus: So will Hasecker Kunden und Kräfte schützen

Menden. Kein Essen mehr im Restaurant, Zahlung online und Lieferung nur noch bis vor die Haustür: Gastronom reagiert in Lendringsen auf Infektionsgefahr.

Wie rasch Mendener Geschäftsleute auf das Coronavirus reagieren, zeigt der Lendringser Gastronom Marcus Hasecker. Er bestätigt auf WP-Anfrage, dass der Verzehr von Speisen und Getränken in seinem Familienbetrieb an der Lendringser Hauptstraße ab sofort nicht mehr gestattet ist. Die Öffnungszeiten habe er auf 12 bis 21 Uhr beschränkt, und zahlen sollen Kunden vorrangig online, um Berührungen zu vermeiden. „Unsere oberste Priorität ist es, die Ausbreitung einzudämmen“, erklärt Hasecker. Dabei sehe er sich in der Verantwortung „unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein sicheres Arbeitsumfeld zu bieten und zugleich die Gäste vor einer möglichen Ansteckung zu schützen“.

Das betrifft auch Lieferungen: Auf der Website www.haseckers.de steht noch eine begrenzte Speisekarte, aus der Kunden online wählen, bestellen und bezahlen können. Wenn ausgeliefert wird, was ab 20 Euro passieren kann, liefert Hasecker im Raum Menden bis vor jede Haus- oder Wohnungstür. „Wir stellen die Speisen dann aber dort ab und informieren den Kunden über die erfolgte Lieferung. So entsteht kein zusätzlicher Außenkontakt – zum Schutz der Kunden wie unserer Mitarbeiter.“

Mit den getroffenen Maßnahmen orientiere er sich an jeweils aktuellen Hinweisen und Informationen der Weltgesundheitsorganisation WHO, des Robert-Koch-Instituts, anderer Institutionen und den Bestimmungen des Landes NRW.

Da Hasecker-Gerichte auch als Konserven erhältlich und derzeit stark gefragt sind, hat der Betrieb die Höchstabnahmemenge jetzt auf zehn Dosen pro Person beschränkt.