Countdown: Freitag ab 17 Uhr lockt der Mendener Abendmarkt

Menden. Am ersten Kirmes-Tag warten in Menden viele Abendmarktstände bis 22 Uhr auf Liebhaber von gutem Essen und Trinken, Deko und Live-Musik.

Die Mendener Marienkirmes ist am heutigen Freitag gerade mit Schwung gestartet, da wartet ab 17 Uhr schon die nächste Attraktion: Der Mendener Abendmarkt in der Innenstadt lockt mit zahlreichen attraktiven Ständen für alle, die leckeres Essen und Trinken ebenso schätzen wie Dekorationen, Kunsthandwerk aus Holz und Stoff oder auch – Achtung: aus Beton! Zu alledem gibt’s ab 19 Uhr Live-Musik der Band „Heart & Soul“ auf die Ohren. Und: Einige Innenstadt-Geschäfte wie Gerry Weber wollen den Abend für eine längere Ladenöffnung nutzen. Dies gilt allerdings nicht generell.

Antipasti, Gemüse, Kräuter, Weine, Ziegenkäse, Öle, Deko aus Holz und sogar Beton

Ob Antipasti, Gemüse vom Hof Drepper, Kräuter, Weine, Edel-Burger, Honig, Donuts, Käse vom Ziegenhof, besondere Öle – es gibt für den Bummel über den Abendmarkt praktisch nichts, was es nicht gibt. Und natürlich lässt sich der Abendmarkt an diesem Freitag auch mit dem Kirmesbesuch verknüpfen. Kurzum: In Menden ist heute schwer was los!

