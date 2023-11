Cyber-Attacke: Stadt Menden startet jetzt neue Internetseite

Menden. Nach dem Hackerangriff: Die Stadt Menden informiert auf neuer Website. Die vielgeschmähten Faxgeräte feiern Auferstehung. Die Kirmes-EDV läuft.

Nach der massiven Cyber-Attacke auf den Städte-Dienstleister „Südwestfalen-IT“ vom Montagmorgen geht es auch im Mendener Rathaus Schritt für Schritt zurück in die Normalität. So wird die ausgefallene Homepage der Stadt jetzt durch eine neu aufgebaute Notseite www.stadtverwaltung-menden.de ersetzt. Das teilte Bürgermeister Dr. Roland Schröder am Dienstagabend im Haupt- und Finanzausschuss mit. „Dies ist der größte Ausfall in der Geschichte“, machte Schröder zugleich die Dimensionen klar. Bei den Zahlungsläufen zum Beispiel laufe das Rathaus derzeit immer noch hinterher. Man könne Zahlungsempfänger nur um Verständnis bitten.

Online-Info über analoge Dienstleistungen: Was kann das Bürgerbüro noch leisten?

Auch könne die neue Seite die herkömmliche Website mit ihren vielfältigen, auch interaktiven Funktionen nicht ersetzen. Immerhin: Die Stadtverwaltung könne darüber jetzt zumindest online wieder informieren, was gerade wieder geht und was noch nicht (die WP berichtete). Aktuell ist auf der Seite zum Beispiel aufgeführt, welche Dienstleistungen ab Donnerstag im Bürgerbüro der Stadt Menden noch angeboten werden. Das sind zumeist Vorgänge, die auf Papier oder per Telefon abgewickelt werden können und keine EDV-Bearbeitung brauchen.

Gutscheine und Abfallkarten: Auf Papier geht noch vieles

Darunter finden sich die Abholung bereits gelieferter Reisepässe und Personalausweise – allerdings nur, wenn der PIN-Brief bereits per Post zugestellt wurde. Hinzu kommen Beglaubigungen und die Bearbeitung von Fundsachen. Einbürgerungsanträge können abgeholt, aber nicht abgegeben werden. Im Foyer des Neuen Rathauses können darüber hinaus Abfallkarten (Grün-, Elektro- und Sperrmüll), Grünabfallsäcke, Formulare, sofern sie gedruckt vorliegen, Menden-Gutscheine gekauft und alle vor dem letzten Montag ausgestellten Wohnberechtigungsscheine abgeholt werden.

Sperrmüllabfuhr findet am Freitag normal statt – ZfA nicht betroffen

Die Abfuhr von Sperrmüll und Elektrogroßgeräten findet am Freitag, 3. November, normal statt. Sperrmüllanträge für spätere Termine können entweder wie gewohnt per Antragskarte oder digital über den nicht betroffenen Zweckverband für Abfallbeseitigung (ZfA) über www.zfa-iserlohn.de/menden gestellt werden. Reklamationen zu defekten oder nicht geleerten Abfallbehältern können telefonisch unter der Rufnummer 02373 / 903-1457 gemeldet werden.

Rathaus Menden bleibt geöffnet, andere betroffene Kommunen machen dicht

Vor den Politikern im Hauptausschuss betonte Schröder, dass das Mendener Rathaus weiter offen stehe, während viele der 72 betroffenen Städte und Gemeinden ihre Verwaltungen geschlossen halten. Dazu zählt bekanntlich auch der Märkische Kreis samt seinen Bürgerbüros und Straßenverkehrsbehörden.

Fax und Kirmesprogramm laufen – Dank an kreative Beschäftigte

Bei aller Ernsthaftigkeit des Vorfalls gibt es laut Schröder auch kuriose Aspekte: So funktionierten die als überkommen geschmähten Faxgeräte im Rathaus tadellos, sie laufen wieder im Vollbetrieb. Und: Ausgerechnet das Pfingstkirmes-Programm zur Vorbereitung des nächsten großen Rummels in Menden laufe weiterhin störungsfrei.

Ein ausdrückliches Dankeschön sprach Schröder den Beschäftigten der Stadtverwaltung aus: „Damit meine ich natürlich unsere IT, aber auch alle anderen, die mit vielen Ideen aufwarten, wie man die derzeitige Notlage überwinden kann.“

