Dank Förderprogramm: MK Zulassungen eröffnet in Lendringsen

Lendringsen. An der Lendringser Hauptstraße hat kürzlich der Dienstleister „MK Zulassungen“ eröffnet. Warum auch die WSG Menden Grund zur Freude hat.

Seit Mitte Juli können private und gewerbliche Fahrzeugnutzer ihre 2- bis 4-Räder bei dem Dienstleister „MK Zulassungen“ in Lendringsen an-, um- oder abmelden. Die Wirtschaftsförderung Menden konnte das Ladenlokal mit Hilfe des NRW-Landesförderprogramms „Soforthilfe für Innenstädte“ an der Lendringser Hauptstraße 10 an das Inhaberehepaar Öztürk vermitteln.

Die Idee, einen Zulassungsdienst mit Rundumservice zu eröffnen, kam Inhaber Öztürk, als in seinem engen familiären Umfeld während der Coronapandemie ein Auto angemeldet werden sollte, was sich als kompliziert und zeitaufwändig darstellte. „Meine Kunden können das Komplettpaket buchen und müssen sich um nichts selber kümmern. Innerhalb von ca. 24 Stunden ist ihr Fahrzeug dann zugelassen“, so Öztürk. Das Angebot von „MK Zulassungen“ auch die Erstellung von KFZ-Gutachten jeglicher Art sowie die Zulassung von Saison- und Kurzzeitkennzeichen.

WSG Menden: „Soforthilfe für Innenstädte“ läuft noch bis Ende des Jahres

„Die aktuelle Förderperiode des Programms „Soforthilfe für Innenstädte“ läuft noch bis Ende dieses Jahres“, so Sascha Diemer, Zentrenmanager der Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft (WSG) Menden. „Eine Neuauflage des Förderprogramms ab 2024 ist geplant, die entsprechenden Fördergelder haben wir bereits beantragt.“ Dank des Förderprogramms habe Menden NRW-weit mit Ansiedlungen glänzen können: Mit insgesamt 26 Anmietungen, die bisher in Menden umgesetzt wurden und die ein vielseitiges Spektrum aus Gastronomie, Einzelhandel und auch Dienstleistungen bieten, platziere sich die Mittelstadt weit über dem Durchschnitt: Der liege in NRW bei circa sieben Anmietungen. „Wir sind zuversichtlich, die Lebens- und Aufenthaltsqualität in Menden auch weiterhin mit neuen Fördermitteln unterstützen zu können“, resümiert Diemer.

Infos: www.mkzulassung.de

