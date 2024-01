Das hat Folgen: Mendenerin (60) fährt mit 1,76 Promille Auto

Menden. Eine 60 Jahre alte Frau wird von der Polizei erwischt, als sie betrunken Auto fährt. Möglich gemacht haben das zwei Verkäuferinnen.

Mit 1,76 Promille hat sich nach Angaben der Polizei eine 60 Jahre alte Frau aus Menden hinters Steuer gesetzt. Das hat Folgen.

Nach Zeugenangaben soll die 60-Jährige am vergangenen Freitag gegen 13.50 Uhr mit einem Auto die Straße Wietholz in Fahrtrichtung der Holzener Straße befahren haben. Da die Zeugen, beide Mitarbeiterinnen eins Schuhgeschäftes, zuvor deutlichen Alkoholgeruch bei der Frau, die zuvor Kundin in ihrem Geschäft war, festgestellt hatten, informierten sie die Polizei. „Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte der betreffende Pkw auf dem Kundenparkplatz des Verbrauchermarktes LIDL angetroffen werden“, so die Polizei. Die 60-Jährige saß hinterm Steuer.

Blutproben auf der Polizeiwache genommen: 1,76 Promille

„Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest verlief positiv mit einem Wert von 1,76 Promille.“ Die Fahrzeugführerin wurde zwecks Blutprobenentnahme der Polizeiwache Menden zugeführt, wo ihr zwei Blutproben entnommen wurden. Weiterhin wurde der Führerschein sichergestellt. Die Polizei untersagte ihr auch das Fahren von erlaubnispflichtigen Fahrzeugen.

Im Raum Menden/Balve ereigneten sich am Wochenende vier weitere Verkehrsunfälle mit Sachschäden in einer Höhe von insgesamt ca. 9000 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden