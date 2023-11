Das ist neu bei Wolfgang Kißmers Altstadtkrippe in Menden

Viele neue Kleinigkeiten und Figuren gibt es in diesem Jahr in Wolfgang Kißmers Altstadtkrippe an der Wasserstraße 14 zu bestaunen.

Menden Seit 2019 gehört die Altstadtkrippe von Wolfgang Kißmer zur Adventszeit in Menden. Für dieses Jahr hat er sich weitere Neuheiten ausgedacht.

Wolfgang Kißmers Altstadtkrippe ist jetzt noch besser von allen Seiten zu bestaunen. Die beiden großen Spiegel, die es bislang ermöglichten, den hinteren Teil der Krippenlandschaft zu bewundern, braucht es nicht mehr, die Krippe ist jetzt dank der Scheiben, die angebracht wurden, von allen Seiten gut sichtbar.

Der Aufbau in diesem Jahr hat zwei Wochen gedauert, doch ohne die Hilfe meiner Söhne und deren Freunden hätte ich es nicht geschafft. Wolfgang Kißmer, Heimatforscher, zu seiner Altstadtkrippe

Die Altstadtkrippe an der Wasserstraße 14 gehört schon seit 2019 zum weihnachtlichen Stadtbild in Menden. „Der Aufbau in diesem Jahr hat zwei Wochen gedauert, doch ohne die Hilfe meiner Söhne und deren Freunden hätte ich es nicht geschafft“, sagt der Heimatforscher, der sich in diesem Jahr einer Bandscheibenoperation unterziehen musste und dadurch mehrere Krankenhausaufenthalte hatte. Allein die Grundplatten seiner Krippenstube sind sehr schwer und müssen Jahr für Jahr vom Dachboden seines Hauses geholt werden, bevor er mit dem Aufbau seiner detailgetreuen Landschaft und den Figuren beginnen kann.

Auch in diesem Jahr sind in der Altstadtkrippe neue Figuren

„Auch in diesem Jahr sind wieder neue Figuren hinzugekommen, sodass es für die Besucher jedes Jahr etwas anderes zu sehen gibt“, erklärt Kißmer. Mithilfe der Figuren stellt er historische Szenen des alltäglichen Lebens dar. Besonders, wenn bei Einbruch der Dunkelheit die vielen kleinen Lichter, die in und rund um die Krippenlandschaft angebracht sind, leuchten, wird es heimelig für die Besucher. Ein Hauch von Nostalgie erstrahlt in der Gasse und lässt nicht nur Kinderaugen glänzen.

Mühle, Teufelsturm: Mendens Altstadt auf einen Blick

Zugleich kann die dargestellte Kulisse ein Geschichtskurs für alle sein, denn sie stellt einen großen Teil von Mendens historischen Gebäuden auf einen Blick dar. „Die alten Fachwerkhäuser, die früher zum Teil eine ganz andere Nutzung hatten, sind auf einer Schautafel neben der Krippenlandschaft, erklärt“, so Kißmer, der damit auf seine Art den Besuchern eine „interaktive Führung“ ermöglicht. Vom Bischof-Henninghaus-Haus in der Synagogengasse über das Müllerhaus und die Mendener Mühle am Südwall, entlang der Stadtmauer, bis zum Teufelsturm – das alles ist originalgetreu dargestellt. Über allem thront die Antoniuskapelle.

Mendens Altstadtkrippe: Einblicke ins 19. Jahrhundert

Mendens Altstadt auf einem Blick, doch ein zweiter und ein dritter Blick lohnen sich auf jeden Fall, denn beim genaueren Hinsehen erfahren die Gäste viel über das Leben und den Alltag der Menschen zu der Zeit des 19. Jahrhunderts. Ein Steinofen, in dem früher das Brot gebacken wurde, eine typische Marktszene mit Körben voller Gemüse, ein Schuster, der vor seinem Haus sitzt und ein Paar Schuhe repariert, ein Schmied, der ein glühendes Eisen schlägt, und sogar ein „Donnerbalken inklusive Benutzer“, sind die Details, die man erst bei näherem Hingucken entdeckt.

Wolfgang Kißmer baut seine Krippenlandschaft in der Altstadt auf - hier ein Foto aus 2022. Foto: Susanne Springer / WP

Im Mittelpunkt der Szenerie steht jedoch die Krippe, mit Maria und Josef, Ochs und Esel und dem Jesuskind. Eltern und Großeltern können den Kindern das Warten auf Weihnachten mit einem Besuch an der Wasserstraße 14 verkürzen und gleichzeitig in eine Welt abtauchen, die es heute nicht mehr gibt. Von morgens 8 Uhr bis abends 22 Uhr besteht dazu die Möglichkeit, denn dann sind die Rollos an der Krippenstube hochgezogen und laden zum Bestaunen ein. Bis Ende Januar ermöglicht Kißmer allen das kostenfreie Erlebnis. Jedoch hat er eine Spendenbox angebracht für alle, die ihn mit etwas Kleingeld für die Stromkosten unterstützen möchten.

