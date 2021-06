Das ist Roland Schröder

Prof. Dr. Roland Schröder, gebürtiger Hamburger und in Paderborn aufgewachsen, ist 58 Jahre alt. Seit fast 30 Jahren lebt er mit seinem Ehemann in Menden zusammen.

Nach Menden kam er mit dem Zivildienst 1982 im Vincenz-Krankenhaus. Ab 1987 schloss er eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann bei „Sport Müller“ am Neumarkt ab, arbeitete dann u.a. bei der Mendener Zeitung als Kaufmann und Journalist.

Ein Studium in Bochum und Arizona schloss er 1996 ab. 1995 war er in Menden kurz Ratsmitglied der SPD, bis 2000 Mitarbeiter von MdB Dagmar Freitag und MdL Michael Scheffler, beide SPD.

2005 nahm er in eine Professur für Medienmanagement an der BiTS in Iserlohn an, wurde Präsident und kaufmännischer Geschäftsführer der EBC-Hochschule. Seit 2019 bis zum Wahlsieg als parteiloser Bürgermeister im September 2020 lehrt Schröder an der Macromedia-Hochschule in Köln.

