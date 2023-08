Das Mendener Scaramouche wird 40: Open-Air-Feier geplant

Menden. Das Zimmertheater Scaramouche feiert seinen 40. Geburtstag in Menden – und lädt zu einer Open-Air-Feier ein. Was für den 2. September geplant ist

Das Scaramouche, Zimmertheater unter dem Hallenbad in Menden, freut sich, sein 40-jähriges Bestehen zu feiern. Aus diesem Anlass lädt das Theater alle Bürgerinnen und Bürger zu einem Open-Air-Event ein. Die Feier findet am Samstag, 2. September, ab 15 Uhr auf dem Parkplatz des Mendener Hallenbades statt und verspricht ein reichhaltiges Programm für Jung und Alt. Der Eintritt ist frei.

Ab 16 Uhr wartet neben einer Hüpfburg, ein Kinderprogramm auf die jüngsten Gäste. Ab 17 Uhr können sich die Besucherinnen und Besucher auf ein beeindruckendes Programm mit hochkarätigen Livebands aus Menden und Umgebung freuen. Für mitreißende musikalische Darbietungen sorgen: The Baff, Congregati, Ozards of Wiz, Janine Bauer, Never too late und last but not least der Headliner Schmerzfrei Rockt!.

+++ Auch lesenswert: Mendener Autobahngegener beerdigen das A-46-Projekt +++

Zusätzlich freut sich die Katastrophen Kultur noch über den Fernsehbauern Klemens Schulte-Vierkötter sowie über die Auslandsvertreterinnen und -vertreter des Presseklubs.

Selbstverständlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt sein. Ein Streetfood Wagen wird Verpflegung anbieten, damit die Besucher gestärkt das Event in vollen Zügen genießen können.

Scaramouche: Stolz auf seine 40-jährige Geschichte in Menden

Das Scaramouche Zimmertheater ist stolz auf seine 40-jährige Geschichte, in der es zahlreiche emotionale Geschichten erzählte und Träume zum Leben erweckt hat. Dieses Jubiläum ist eine Gelegenheit, auf die vergangenen Highlights, wie zum Beispiel: „Der große Dinggang“, „Alwine“, „Presseklub“, „Menden darf nicht Enden“ oder „Der nackte Wahnsinn“ zurückzublicken und sich gleichzeitig auf ein aufregendes Theaterprogramm im zweiten Halbjahr 2023 zu freuen.

+++ Auch lesenswert: Mendener Martin Smith: Brits 66 – ein Brite wird richtig alt +++

„Seien Sie dabei und feiern Sie mit uns 40 Jahre voller Magie und Kreativität des Scaramouche Zimmertheaters“, lädt die Katastrophen Kultur für den 2. September ein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden