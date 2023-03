Debatte über Wolfskuhle: „Ein Kreuz steht für meinen Bruder“

Menden. Der tödliche Unfall eines 18-Jährigen aus Menden erschüttert die Stadt. In Sozialen Netzwerken entfacht eine emotionale Debatte über die Straße.

Die Wolfskuhle sorgt auch mehrere Tage nach dem schlimmen Unfall mit Todesfolge am Sonntagmittag weiter für Diskussionen – auch im Netz. Die Wolfskuhle vernetzt Oesbern und Lendringsen miteinander, ist recht schmal und umgeben von Waldflächen. 100 Kilometer pro Stunde sind dort erlaubt. Für viele Mendener scheint die rund zwei Kilometer lange Fahrt für Stress und Unbehagen zu sorgen. Andere verbinden furchtbare Erinnerungen mit ihr. Die Stadt will die jüngsten Untersuchungsergebnisse abwarten und dann gegebenenfalls reagieren. Die Polizei nennt die Straße „unauffällig“.

Auf unserer Facebookseite hat sich eine Vielzahl an Usern zum Thema Wolfskuhle ausgetauscht. Hier finden Sie ausgewählte Stimmen. Sie müssen nicht die Meinung der Redaktion widerspiegeln.

Definitiv gefährlich

Viele Menschen denken, dass dort, wo 100 km/h erlaubt ist, auch 100 km/h oder zumindest 90 km/h möglich sind. Sonst wäre ja auch das Schild absurd. Die Wolfskuhle ist definitiv gefährlich und das 100er-Schild gehört sofort ausgetauscht. Gegen was, da dürfen sich Experten drüber Gedanken machen, gerne sehr zügig. Nicole Hövelmann

Zu schmal

Die Straße ist zu schmal. Egal ob bei Tempo 100 oder 50 km/h. Ich bekomme da Platzangst wenn mir dort, gerade in der Erntezeit, ein beladener Trecker entgegenkommt. Erika Raffenberg

Was ist der Grund?

Puh. Eventuell wäre es auch interessant, was der Grund für die Unfälle ist. Sollte es jedes Mal überhöhte Geschwindigkeit (bei erlaubten 100 km/h !!!) sein, hilft auch kein Tempolimit. Das hilft nur in Verbindung mit Überwachung o.ä. Maßnahmen. Ein Tempo von 50 oder 30 km/h führt hier nur zu drängeln und damit ebenso gefährlichen Situationen. Generell liegt hier das Hauptproblem an dem zu schmalen Ausbau und der schlechten Bedingungen des Banketts. Nils Kalthoff

Besser 50 km/h

Ich glaube kaum, dass die Kurve jemand mit 100 km/h schafft. 50 km/h wären angebracht. Markus Steinke

Drei Kreuze reichen!

Ab jetzt stehen drei Kreuze an der Strecke, eines seit 35 Jahren für meinen Bruder! Das sollte eigentlich ausreichen, die erlaubte Geschwindigkeit mal zu überdenken! Ich gebe zu, ich fahre auch ganz gern mal schnell, aber da 100 km/h zu erlauben, ist irre! Kikilotta Teichmann

Oft ist es knapp

[...] Ich fahre regelmäßig diese Strecke. Einige Pkw-Fahrer sind aus der Kurve auf meiner Seite rausgeschossen und konnten mir gerade noch ausweichen. Dauert nicht mehr lange, dann knallt es mal so richtig. Ingo Eppmann

Rücksicht hilft

Wie wäre es mit Rücksicht auf einander und vorausschauend fahren, das würde mehr helfen und diese ganzen Blitzanlagen und Co. nicht notwendig. Noelle Gelsz

Höchstens 30 km/h

Selbst wenn die Strecke nicht auf einer Warnstufe angegeben ist, sollte es trotzdem klar sein, dass dort keine 100 erlaubt sein dürfen. Diese enge Kurve ist für einen umsichtigen Fahrer allerhöchstens mit 30 km/h zu meistern. Elisabeth Midderhoff

Zu enge Kurven

Die Kurven sind meiner Meinung nach zu engwinkelig und unübersichtlich. Frage mich auch, warum man anstatt die Fahrbahn zu verbreitern, dort die Fahrbahn durch eine „Stufe“ in die holprigen Seitensteine hat übergehen lassen. Vielleicht wäre es sinnig, Spiegel von jeder Fahrtrichtung vor den Kurven zu positionieren, um einen Blick in den entgegenkommenden Verkehr zu ermöglichen. Und es gibt ja auch noch Leitplanken, die angebracht werden könnten [...]. Zum Thema Tempo wären dort 50 km/h meiner Meinung nach völlig ausreichend. Es ist sehr traurig, dass erst wieder ein Mensch dort sein Leben lassen musste, um [...] zum Nachdenken zu bewegen. Felicitas Müller

Nicht der erste Unfall

100 km/h ist definitiv zu viel. Und man MUSS diese ja auch nicht fahren – trotzdem wird man auch auf der Strecke bedrängelt, wenn man sie nicht einhält. 50, oder 30 wären angebracht. Das ist, leider, nicht der erste schwere Unfall auf der Straße. Stefanie Völlmecke

Fahrbahn verbreitern

Die Straße ist zu eng und entgegenkommenden größeren Fahrzeugen, gerade im Kurvenbereich, auszuweichen sehr gefährlich, da der Fahrbahnrand einer Abbruchkante ähnelt. Die Fahrbahn sollte verbreitert werden oder durch flache Randsteine zur Ausweichmöglichkeit erweitert werden. 70 km/h maximal und eine verbesserte Beschilderung der beiden Kurven ist hier mindestens notwendig. In meinen Augen ist die Wolfskuhle absolut ein Unfallschwerpunkt. Van Huesken

Spiegel abgefahren

Ein Wunder, dass es da nicht schon viel öfter zu einem Unfall gekommen ist. Uns ist auch schon der Spiegel abgefahren worden [...]. Oliver Ferriere

