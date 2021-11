Feuer- und Lasershows sollen drei Mal am Freitagabend beim Lichter-Shopping in Menden die Innenstadt-Besucher unterhalten. Viele Geschäfte sind offen bis 22 Uhr.

Lichter-Shopping Der Freitagabend in Mendens Innenstadt wird lang und feurig

Menden. Am Freitagabend lädt das Stadtmarketing zum Mendener Lichtershopping: Bummeln, Genießen und Verweilen bis 22 Uhr. Mit Laser- und Feuershow.

Am Freitagabend wird die Mendener Innenstadt für einen langen Verkaufstag bis 22 Uhr ganz besonders in Szene gesetzt: Zum herbstlichen „Lichter-Shopping“, das coronabedingt mit einem Jahr Verspätung Premiere feiert, sollen bunte Lichter die Mendener Einkaufsstraßen säumen – und eine ganz besondere Atmosphäre entstehen lassen. Auf dem alten Rathausplatz erwartet die Besucher stündlich eine spektakuläre Lasershow. Zudem soll ein Jazzquartett namens „Tuba-Libre“ den Abend musikalisch mit Rhythmen aus Jazz, Swing, Latin und Blues begleiten. Die Vier-Mann-Band bietet mit Trompete, Klarinette, Saxofon, Banjo, Tuba und viel Gesang fröhlichen Bierjazz im Stil des alten New Orleans Jazz und wird sich als Walking Act durch die gesamte City spielen.

„Lemmis“ Feuershow: Artistik, Jonglage und Laser

Buchstäblich heiß wird es, wenn „Lemmi“ mit seiner Laser- und Feuershow in der Innenstadt begeistern will: Der Kölner Künstler weiß, wie er die Zuschauer in den Bann seiner artistischen Darbietungen zieht.

Die teilnehmenden Einzelhändler halten ihre Türen zum Lichter-Shopping bis 22 Uhr geöffnet und freuen sich auf viele Besucher, die an diesem Abend nach Herzenslust stöbern, shoppen und genießen möchten. Für Letzteres sorgen die Mendener Gastronomen, die ihre Gäste willkommen heißen.

Lasershows um 19, 20 und 21 Uhr Eine Bühnenshow ist corona-bedingt nicht möglich. Doch „Lemmi“, der gebürtiger Mendener ist, will die Innenstadt am Freitagbend zwischen 19 und 22 Uhr mit seiner Kunst verzaubern. Die Lasershows sollen immer stündlich um 19, 20 und 21 Uhr starten. Beginn des Lichtershoppings ist schon um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Präsentiert wird das Mendener Lichter-Shopping von der Werbegemeinschaft Menden. Deren Vorsitzender Falk Steidel erklärt auf Anfrage der WP, dass es das „Lichter-Shopping“ auch in Zukunft geben soll. „Das ist das herbstliche Pendant zum Mitternachts-Shopping im Sommer. Im Herbst geht es zwar nicht bis Mitternacht, aber dafür ist es schon ab 17 Uhr dunkel, sodass das Flair einer besonders illuminierten Innenstadt mindestens genau so lange erlebbar ist.“ Auch das Mitternachts-Shopping habe im Sommer zwar coronabedingt abgesagt werden müssen. Es soll aber auch künftig zum Veranstaltungsreigen der Werbegemeinschaft für die Mendener Innenstadt gehören.

Corona bleibt auch in diesem Herbst für Geschäfte ein Thema

Der Anteil der teilnehmenden Innenstadt-Händlerinnen und -händler liege bei knapp drei Vierteln. Unter den Geschäften, die öffnen, ist laut Steidel neben weiteren Textilern auch das Mendener Zugpferd Sinn. „Dass nicht alle dabei sind, hat überwiegend wiederum mit Corona zu tun“, erläutert der Werbegemeinschafts-Vorsitzende. Denn einige Händler könnten die verlängerte Zeit gar nicht besetzen, weil sie noch immer unter Kurzarbeits-Regelungen stehen und entsprechend vorgehen müssen. „In einem Fall ist die Nichtteilnahme aber auch krankheitsbedingt.“

Für Falk Steidel und seine Mitstreiter aus der Werbegemeinschaft ist das Lichter-Shopping auch insofern ein wichtiger Mosaikstein und Beitrag zur Förderung des stationären Einzelhandels in Menden, der stark unter den Corona-Kalamitäten zu leiden hatte. Zugleich gelte es den Kopf nicht in den Sand zu stecken.

