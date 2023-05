Der Glockenteichbach war im März 2015 eingeweiht worden. Das Wasser erblickt das Sonnenlicht auf dem Gelände der Josefschule, fließt dann an der Vincenzkirche vorbei über die Treppe über den Rathausplatz, dann die Bahnhofstraße entlang bis in den Mühlengraben.

Jahrzehntelang war er zuvor in einem Rohr unter der Innenstadt hergeführt worden und blieb somit unsichtbar.

Seit der Offenlegung erfreut sich der flache Bach vor allem bei Kindern großer Beliebtheit – und erfüllt somit seine Funktion, bei schönem Wetter vom Frühjahr bis zum Herbst auch mehr Familien in die Innenstadt zu locken.

Die Einweihung war vor acht Jahren zugleich der Startschuss für die neue Gastro-Meile zwischen der Mendener Mühle und dem Alten Rathaus. Für Reinigungen ist der Bach zwischenzeitlich mehrfach trockengelegt worden.

