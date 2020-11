Der Märkische Kreis meldet drei weitere Todesfälle

Märkischer Kreis. Das Kreisgesundheitsamt meldet am Montag drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Covid-19-Virus.

Über das Wochenende meldet der Märkische Kreis am Montag 252 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Als nicht mehr ansteckend aus der Quarantäne entlassen wurden 259 Männer und Frauen. Bedauerlicherweise gibt es drei weitere Todesfälle zu beklagen. In Zusammenhang mit einer Covid-19 Erkrankung sind eine 75-jährige Seniorin aus Menden, eine 91-jährige Seniorin aus Iserlohn und ein 73-jähriger Mann aus Werdohl gestorben.

Aktuell tragen 851 Personen im Märkischen Kreis den Virus in sich. Mit ihnen stehen 2629 Kontaktpersonen unter Quarantäne. Die 252 Neuansteckungen verteilen sich auf Iserlohn (+38), Hemer (+12), Altena (+10), Balve (+3), Halver (+15), Kierspe (+4), Lüdenscheid (+41), Meinerzhagen (+38), Menden (+30), Nachrodt (+3), Neuenrade (+10), Plettenberg (+32), Schalksmühle (+7) und Werdohl (+9).

In den vergangenen sieben Tagen haben sich nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 157 Menschen pro 100.000 Einwohner mit Corona infiziert. Die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises planen heute insgesamt 454 Coronatestungen, davon 188 an der Teststation in Lüdenscheid, 236 an der Teststation in Iserlohn und 30 mobil.

26 Patienten werdenintensivmedizinisch betreut

Derzeit werden 98 Covid-19-Patienten stationär behandelt, davon 26 intensivmedizinisch. 20 Personen werden beatmet. In den Pflegeeinrichtungen verzeichnet das Gesundheitsamt 105 Corona-Infektionen, in den Schulen 71 und in den Kindertageseinrichtungen 12. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften oder Feuerwehr meldet der Märkische Kreis 39 positiv Getestete. Weitere Informationen unter www.maerkischer-kreis.de oder unter www.land.nrw/corona.