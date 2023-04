Der teure Traum vom Eigenheim im Märkischen Kreis

Menden liegt an der Kreis-Spitze: 87 Millionen Euro Umsatz

Menden liegt mit 87 Millionen Euro Umsatz an der Spitze der MK-Kommunen (ohne Iserlohn und Lüdenscheid). Allerdings ist im Vergleich zum Vorjahr die Zahl der Kauffälle in Menden von 387 im Jahr 2021 auf 313 im Vorjahr gesunken. Der Geldumsatz sank von 104,7 auf 87 Millionen Euro. Dagegen stieg der Flächenumsatz von 41,8 Hektar auf 52,1 Hektar.

Die Bodenrichtwerte liegen für den individuellen Wohnungsbau (Ein- und Zweifamilienhäuser) in guter Lage bei 190 Euro/Quadratmeter, in mittlerer Lage bei 175 Euro/Quadratmeter und in mäßiger Lage bei 140 Euro/Quadratmeter. Zum Vergleich: In Balve liegen diese Werte bei 110 Euro/Quadratmeter (gute Lage) bzw. 105 Euro/Quadratmeter (mittlere Lage).